Глава Роскино рассказала, как в регионах можно снимать "Звездные войны"

Глава "Роскино" Евгения Маркова, которая принимала участие в панельной сессии на Форуме креативного бизнеса, проходящего в рамках ПМЭФ, отметила, что за последние несколько лет российские компании, занимающиеся производством контента, сделали качественный скачок, создавая проекты мирового уровня.

По словам Марковой, это подтверждает и рост количества регионов, участвующих в национальном кинорынке контента Key Buyers Event. В этом году он пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 июня. Всего будут представлены пять региональных компаний. Четыре из них - представители Хабаровска, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга - презентуют анимационные проекты.

Российских кинопроизводителей вдохновляет успех коллег на международных рынках. Яркий пример - созданная в Воронеже компания "Wizart Animation". В этом году их полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на первое место по просмотрам в мире и США (на платформе Netflix фильм идет под названием "Secret Magic Control Agency"). Об этой истории успеха писала "РГ". Другие проекты компании - "Снежная королева", "Волки и овцы" также приобретают ведущие мировые платформы и дистрибуторы.

В числе примеров региональных кинокомпаний, чьи проекты добились международного признания - производители контента из Санкт-Петербурга. Это "Рики" ("Смешарики") и СТВ ("Царевны" и партнеры проекта "Ганзель, Гретель и Агентство Магии").

Полнометражные фильмы, созданные в регионах России, также приобретают большой мировой успех. В мире обсуждают феномен Якутского кино, в котором популярный жанр хоррор переплетается с местной мифологией и видами уникальной природы. Так, фильм "Мой убийца" якутского режиссера Костаса Марсана был номинирован на премию "Золотой глобус", как лучшая картина на иностранном языке, а "Иччи" (в прокате с 27 мая 2021) - погружает зрителей в мистическую сторону жизни обитателей республики Саха. Фильм "Белой дороги!" кинорежиссера Эллы Манжеевой из Калмыкии, который будет представлен в программе молодых режиссеров Каннского кинофестиваля в этом году, Евгения Маркова выделила особо.

Говоря о развитии кинопроизводства в регионах, глава Роскино отметила, что его диверсифицирование находится в России на начальном этапе, и поделилась мировым опытом работы в этом направлении. Примеры Франции, Германии, Великобритании, Италии доказывают, что система региональных кинокластеров может быть очень эффективна. Все эти страны объединяет схожая система финансирования, которая осуществляется не только национальными, но и региональными фондами. К примеру, во Франции работают 32 региональных фонда, что позволило за последние 10-15 лет заметно разнообразить место действия французских фильмов (до этого почти все фильмы снимались в Париже). В Германии треть от общей суммы, которая выделяется на развитие кинематографа, распределяется регионами. В Великобритании - при том, что в Лондоне сосредоточено около 70% индустрии, существует несколько крупных региональных кинокластеров, каждый из которых стремится стать международным центром "полного цикла".

Локациями для фильмов часто становятся не столицы, а именно регионы. Особенно с богатым историческим наследием. Иногда они становятся натурной площадкой для кинокартин в жанре фэнтези, таких как "Звездные войны" или "Игра престолов" (как, например, Дубровник в Хорватии). Другие регионы привлекательны и как объект культурного наследия - голливудское кино часто снимается на Лазурном Берегу Франции и в разных областях Италии - от Сицилии и Тосканы до Альп.

Кинопроизводство в регионах тесно связано с развитием туризма. Евгения Маркова привела пример, что, в среднем, с выходом популярного фильма рост туризма в регионе составляет 30%. Маркова рассказала о том, что в Америке, после выхода саги "Сумерки", в маленький городок Форкс в штате Вашингтон приток туристов составил 300 тысяч. "Гарри Поттер" на 50% увеличил поток туристов во все те места, где велись съемки. Фильм "Троя" на 73% увеличил турпоток в Турцию, а "Миссия невыполнима" - на 200% в Сидней. По подсчетам Ассоциации кинокомиссий, туристический бум длится около 3-4 лет после выхода фильма.

В России есть похожие примеры - Териберка в Мурманской области, куда российские туристы массово поехали после выхода фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Ключевым драйвером развития регионального кинопроизводства в России, несомненно, должна стать национальная программа рибейтов. Также для привлечения иностранных кинокомпаний для съемок, необходимы первые истории успеха, способные привлечь своим примером новые проекты. Компания "Роскино" готова не только выступить посредником, соединив иностранные студии и продакшн-компании с российскими регионами, помочь в организации туров, встреч, но и разработать позиционирование каждого региона и стратегию его выхода на международный рынок.

"Безусловно, в развитии региональных кинокластеров ключевую роль играют кадры, - отметила Евгения Маркова. - Сегодня существует несколько учебных заведений, которые охватывают далеко не все регионы. "Роскино" уже имеет успешный опыт организации образовательных программ. Аналогичные проекты могут быть запущены и в плане регионального образования: "Роскино" может стать связующим звеном между локальными киношколами и международными экспертами, привлекая их к участию в образовательных программах в соответствии с целями и задачами каждого конкретного региона".

Остается добавить, что выступление главы Роскино цитируется по материалам ее участия в работе панельной сессии "Кинокластеры и кинопроизводство - точка роста. Тактика и стратегические изменения".