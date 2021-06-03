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Петербургский Международный
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Общество
03.06.2021 11:00
Текст: Матвей Линник

Иванов: Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, необходимо повысить. Об этом на ПМЭФ заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Аналитик объяснил зависимость цены товара от упаковки

"Хочу вас заверить, что мы обязательно значительно повысим экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, потому что она наносит огромный ущерб экологии России", - цитирует его РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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