Иванов: Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен

Экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, необходимо повысить. Об этом на ПМЭФ заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Хочу вас заверить, что мы обязательно значительно повысим экологический сбор с компаний, производящих практически любую упаковку, потому что она наносит огромный ущерб экологии России", - цитирует его РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".