Катырин указал на преимущества адресной продовольственной помощи

"При этом мы не подавляем своими действиями никакие рыночные механизмы: производитель продолжает выпускать продукты, банки, торговые сети работают по-прежнему", - добавляет он.
Сергей Катырин уверен, что любые вложения государства в этот проект окупятся. Так же, как окупились средства на поддержку семей во время пандемии - как с точки зрения социального спокойствия, так и с точки зрения бизнеса. Кроме того, это позволило нашему ВВП выйти из пандемии с минимальными потерями.
Недавно ТПП выступила с предложением вернуться к идее адресной продовольственной помощи. По мнению Сергея Катырина, в правительстве "отторжения этой идеи нет". Подумать об этой идее не так давно на встрече с фракциями Госдумы пообещал также президент страны Владимир Путин. Идею поддерживает минпромторг.
А вот с точки зрения регулирования цен государству следует быть крайне осторожными. Прямое регулирование цен экономике противопоказано - это приводит к пустым полкам. Но у государства есть множество рыночных механизмов. Важно соблюсти баланс интересов бизнеса и населения, подчеркивает президент ТПП.
"Любые искусственные препоны, которые перекрывают возможности и гасят интерес производителей к этой продукции, приводят к тому, что он становится неинтересен бизнесу", - поясняет эксперт.
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