Кириенко рассказал, что ждет от выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму должны пройти максимально открыто и легитимно, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что это его главная цель на лето.

"У меня цель очень простая, поскольку я в администрации президента отвечаю за блок внутренней политики, то у меня цель этого лета - это предстоящие выборы в ГД РФ. Нашей целью является, чтобы они прошли максимально открыто, максимально легитимно и максимально законно, особенно с учетом внесения изменений в Конституцию РФ, которые произошли в прошлом году", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос на полях платформы "ПМЭФ Юниор".

Он добавил, что новый состав Госдумы должны представлять люди разных возрастов и профессий.

"Меня очень радует, что, например, сегодня среди тех, кто становился кандидатом, - например у "Единой России" только закончились праймериз, - увеличилось количество молодых людей, туда активно пришли не только члены партии, которые давно занимались политической деятельностью, а очень много людей, которые этим никогда не занимались. Волонтеры, добровольцы, участники движения "МыВместе", - рассказал Кириенко.