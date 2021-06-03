Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства

У людей по отношению к государству есть запрос на защиту, заботу и эмоциональное сопереживание. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на ПМЭФ в ходе дискуссии "Клиентоцентричное государство".
"У нас демократическая страна, и источник власти - это люди, люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а еще и владельцы, и они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания", - сказал он.
Кириенко подчеркнул, что государство не должно смотреть на граждан как на клиентов.
Представитель Кремля привел в пример жизненную историю.
"Что говорят в гараже два мужика друг другу после первой бутылки? Ты меня уважаешь?", - рассказал он.
"У людей есть фундаментальные требования во взаимодействии с государством. В слове "клиент" нет души и сердца, а основные потребности людей гораздо более серьезные, чем быстрое выполнение услуги. В России, это очевидная вещь, есть запрос на уважением, запрос на защиту и заботу, запрос на эмоциональное сопереживание", - пояснил он.
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