Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства

У людей по отношению к государству есть запрос на защиту, заботу и эмоциональное сопереживание. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на ПМЭФ в ходе дискуссии "Клиентоцентричное государство".

"У нас демократическая страна, и источник власти - это люди, люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а еще и владельцы, и они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания", - сказал он.

Кириенко подчеркнул, что государство не должно смотреть на граждан как на клиентов.

Представитель Кремля привел в пример жизненную историю.

"Что говорят в гараже два мужика друг другу после первой бутылки? Ты меня уважаешь?", - рассказал он.

"У людей есть фундаментальные требования во взаимодействии с государством. В слове "клиент" нет души и сердца, а основные потребности людей гораздо более серьезные, чем быстрое выполнение услуги. В России, это очевидная вещь, есть запрос на уважением, запрос на защиту и заботу, запрос на эмоциональное сопереживание", - пояснил он.