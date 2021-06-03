Кириенко: Российский закон об иноагентах либеральнее американского

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что не считает жестким российское законодательство об иноагентах.

"Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральнее, чем, например, американское", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.

Кириенко также не согласился с мнением, что российское законодательство в этой сфере плохо регламентировано.