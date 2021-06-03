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Власть
03.06.2021 11:32
Текст: Айсель Герейханова

Кириенко: Российский закон об иноагентах либеральнее американского

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что не считает жестким российское законодательство об иноагентах.

"Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральнее, чем, например, американское", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.

Кириенко также не согласился с мнением, что российское законодательство в этой сфере плохо регламентировано.

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