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Власть
03.06.2021 10:36
Текст: Айсель Герейханова

Кириенко: Система социальных лифтов в России работает

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в России выстроена система социальных лифтов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Система социальных лифтов, которая создана в России президентом, она последовательная и выстраивается сквозь все возраста. Она работает", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ.

В качестве примера Кириенко привел назначения губернаторов из системы отбора кадрового резерва.

"Назначены 39 губернаторов, пять федеральных министров, большое количество заместителей министров и губернаторов. Система работает, есть реальный спрос, и люди востребованы", - пояснил он.

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