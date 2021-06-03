Кириенко: Система социальных лифтов в России работает

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в России выстроена система социальных лифтов.

"Система социальных лифтов, которая создана в России президентом, она последовательная и выстраивается сквозь все возраста. Она работает", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ.

В качестве примера Кириенко привел назначения губернаторов из системы отбора кадрового резерва.

"Назначены 39 губернаторов, пять федеральных министров, большое количество заместителей министров и губернаторов. Система работает, есть реальный спрос, и люди востребованы", - пояснил он.