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Экономика
03.06.2021 11:30
Текст: Матвей Линник

Мантуров: Россия может производить 30 миллионов доз "Спутника V" в месяц

Российские компании могут производить не менее 30 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц. Об этом рассказал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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"Если говорить о двухкомпонентной вакцине "Спутник V", то российские компании могут производить не менее 30 млн доз в месяц", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Мантуров также отметил, что российская промышленность способна закрыть потребности массовой вакцинации в стране.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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