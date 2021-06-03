Силуанов: Минфин не рассматривает изменение ставки НДФЛ

При этом Силуанов уточнил, что поступления от уже прошедшего увеличения ставки НДФЛ на высокие доходы окажутся в этом году заметно выше, чем планировалось.
"Будут больше поступления, чем 60 млрд рублей, мы оцениваем может даже под сто", - сообщил министр финансов. Силуанов объяснил это тем, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и более высоким темпом роста фонда оплаты труда. Собранные средства, как и планировалось, пойдут в фонд "Круг добра" для борьбы с тяжелыми детскими заболеваниями.
С 2021 года в России де-факто отменена плоская шкала налогообложения. Так, доходы физлиц свыше 5 млн рублей в год стали облагаться по ставке 15%, а не 13%. Все собранные по этой ставке налоги направляются на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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