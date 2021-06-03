Минобрнауки опубликует данные о пробелах в знаниях студентов из-за пандемии

Министерство науки и высшего образования в ближайшее время представит результаты исследования о влиянии пандемии на знания студентов.

Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 3 июня.

"Мы решаем вместе с ректорами очень сложную задачу, пытаемся, используя проверенные научные методы понять, как восполнить пробелы в знаниях", - уточнил Фальков. - У студентов так или иначе возникают сложности".

Министр отметил, что университеты стараются наверстать упущенное за год пандемии время. Как? Вводят дополнительные занятия, проводят курсы, которые в течение прошлого года нельзя было провести, постепенно перестраивают свою работу под новые цифровые реалии: включают элементы онлайн-образования, например, удаленные консультации.