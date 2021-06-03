Минпромторг: Объем нелегальной продукции в России снизился в три раза

Только из-за нелегального табака государство теряет ежегодно не менее 100 млрд в год. Однако в последнее время власти приняли несколько мер, которые позволили снизить объем нелегальной продукции в различных отраслях экономики почти в три раза, сообщил на ПМЭФ статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Это касается, например, цемента или кабельной продукции. Также недавно было принято решение в отношении цветов.

"Казалось бы, какой там может быть объем нелегального оборота? Но за счет того, что уходили от уплаты НДС, уводили цветочную продукцию через Беларусь, мы увидели настолько глубокую проблему на этом рынке, что через полтора месяца (после того, как комиссия приняла решения) объем налоговых поступлений по этой позиции увеличился в два раза, на 800 с лишним миллиона рублей", - рассказал Евтухов.

Пока большой объем нелегального оборудования сохраняется в легкой промышленности, особенно в обувном секторе. Именно по этой причине было принято решение о маркировке товаров легкой промышленности. По табаку предстоит принять решительные меры, чтобы "обелить" отрасль.

"Проблема в том, что нелегальный табак поступает из ближнего зарубежья, из стран, которые входят в ЕврАзЭС, и основная страна-поставщик, через которую продукция проходит и к нам заходит - это Беларусь. Это более 50%, и здесь одной маркировкой вопрос не решишь", - сказал замминистра.

Хотя он отметил, что благодаря именно маркировке в стране за короткое время неожиданно появилось 18 новых производителей, 20 нелегальных ушли с рынка. И объем налогов впервые увеличился.

Система маркировки себя уже "здорово проявила", считает Евтухов. В пример он приводит лекарственные средства. По данным Росздравнадзора, оборот нелегальных лекарственных препаратов после введения системы маркировки снизился в 2,5 раза, а по онкологии, например, в 10 раз.