Минсельхоз: Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется

Он считает, что в этом инструменте больше нет необходимости.
"Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений", - пояснил он.
По его словам, субсидии производителям сахара и подсолнечного масла помогут поддержать рентабельность бизнеса. Кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади по сахарной свекле и по подсолнечнику. Далее снижению волатильности цен может содействовать интервенционный фонд сахара, над созданием которого Минсельхоз сейчас ведет работу.
Напомним, цены на сахар были заморожены по соглашениям между производителями и торговыми сетями до 1 июня на уровне 46 рублей за кг в рознице. На подсолнечное масло аналогичные соглашения будут действовать до 1 октября. По ним подсолнечное масло не может стоить дороже 110 рублей. Предполагается, что по окончании действия заморозки цен на масло, для него будет предусмотрен другой механизм ограничения - по аналогии с зерном для него будут предусмотрены экспортные пошлины.
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