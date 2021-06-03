Минтранс планирует создать еще одну авиакомпанию-лоукостер

Еще одну авиакомпанию-лоукостер планирует создать Минтранс. Об этом рассказал глава ведомства Виталий Савельев на сессии "Транспортный каркас экономики" Петербургского международного экономического форума.

Авиакомпания "Победа" в прошлом году перевезла 9,1 миллиона человек (чуть меньше, чем в 2019 году, когда у нее было 10 миллионов пассажиров) и принесла чистую прибыль в 1,4 миллиарда рублей, сообщил Савельев. В этом году, считает министр, компания увеличит и количество перевезенных пассажиров, и прибыль.

Это перспективная модель, и все мировые тренды указывают на развитие лоукост-компаний, отметил глава Минтранса. "Мы будем пытаться создать в Средней полосе еще один лоукостер, который поможет также мобильности населения и существенно удешевит перевозки", - сообщил он.

Правительством сейчас пересматриваются подходы к транспортным связям через авиасообщение, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет и о большой, и о малой авиации, которую особенно ждут в районах Севера и Дальнего Востока, пояснил он. Реконструируется целый ряд аэропортов.