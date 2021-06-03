Набиуллина раскритиковала навязывание страховки банками

Практика навязывания страховок банками является неприемлемой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Кp.ru на полях ПМЭФ.

По ее словам, клиентоориентированность кредитных организаций должна быть реальной, а не формальной. "Поскольку саморегуляции не произошло, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания клиентам страховок мы считаем неприемлемой", - уточнила Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".