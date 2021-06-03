Наследственные онкозаболевания смогут предупреждать

В России разрабатываются программы по предупреждению наследственных онкологических заболеваний. Об этом "РГ" на полях ПМЭФ рассказала заместитель медицинского директора компании EVOGEN, специализирующейся на полногеномных исследованиях, Олеся Сагайдак.

Она пояснила, что уже в этом году в рамках всероссийского пилотного проекта компания проведет полногеномное секвенирование ДНК более 1000 пациентов с онкологическими заболеваниями. Такое исследование позволит выявить опухолевые синдромы, которые передаются по наследству. Проводится оно по анализу крови, который берется из вены.

"Фокус самого проекта - не сами пациенты, а их родственники, которые не знают о своих рисках. То есть, мы выявляем наследственный опухолевый синдром у человека и сразу вызываем его родственников, проводим их генетическое исследование. Эти люди сейчас даже не в поле зрения здравоохранения. Мы рассчитываем, что в дальнейшем в большинстве случаях онкологию можно будет предупреждать", - сказала Сагайдак.

Проект уже стартовал. В нем участвуют пациенты, которым диагностировали онкологию молочной железы, яичников или колоректальный рак.