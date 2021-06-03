Новак: Цены на нефть соответствуют текущему уровню потребления

Нефтяные цены отвечают сейчас текущему уровню ее потребления в мире, сказал вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, наша страна настроена оптимистично по поводу возврата рынка к докризисным показателям спроса на нефть, который возможен уже к 2022 году.

Котировки барреля после решения участников сделки ОПЕК+ продолжить постепенно снижать объемы сокращения добычи нефти превысили 71 доллар за баррель для марки Brent.

Основные риски для мирового рынка сейчас связывают со снятием санкций США с Ирана и увеличением экспорта иранской нефти, а также не стихающей пандемии в Индии, которая может повлиять на потребление "черного золота" .