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Экономика
03.06.2021 11:22
Текст: Сергей Тихонов

Новак: Цены на нефть соответствуют текущему уровню потребления

Нефтяные цены отвечают сейчас текущему уровню ее потребления в мире, сказал вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По словам вице-премьера, наша страна настроена оптимистично по поводу возврата рынка к докризисным показателям спроса на нефть, который возможен уже к 2022 году.

Котировки барреля после решения участников сделки ОПЕК+ продолжить постепенно снижать объемы сокращения добычи нефти превысили 71 доллар за баррель для марки Brent.

Основные риски для мирового рынка сейчас связывают со снятием санкций США с Ирана и увеличением экспорта иранской нефти, а также не стихающей пандемии в Индии, которая может повлиять на потребление "черного золота" .

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