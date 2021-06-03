Новак: В июле ОПЕК+ решит вопрос об уровне добыче нефти в августе

На встрече в июле участники ОПЕК+ примут решение об уровне добычи нефти в августе, а может и на более длительный срок. Об этом заявил на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак, сообщает РИА Новости.
Ожидается, что встреча стран ОПЕК+ состоится 1 июля. На июньской встрече, участники альянса подтвердили прошлые договоренности о постепенном наращивании производства до августа этого года.
В июне страны ОПЕК+ суммарно увеличат добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле - на 441 тыс. Еще на 350 тыс. в июне и 400 тыс. баррелей в сутки в июле увеличит производство Саудовская Аравия, добровольно дополнительно сокращавшая добычу нефти в феврале-апреле этого года. Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тыс. баррелей в сутки в феврале-апреле этого года, когда для других участников сделки квоты сокращения не снижались. С августа Россия должна начать увеличивать производство, соответственно своей доли сокращения, которая у нашей страны самая большая наряду с Саудовской Аравией.
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