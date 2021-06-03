Осенью зрительные залы вновь могут заполниться на 100 процентов

Вернуться к 100-процентной заполняемости зрительных залов театрам и концертным залам могут разрешить уже в сентябре. О возвращении к привычному формату с началом нового театрального сезона в кулуарах Петербургского международного экономического форума говорил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Хотелось бы верить, что с начала нового сезона, с осени", - высказал он пожелание всех руководителей театров и концертных залов страны. Слова Швыдкого приводит ТАСС.

Однако уже сейчас почти во всех регионах страны по мере снятия ограничений разрешенная заполняемость театральных и концертных залов увеличилась до 75 процентов. Возобновлена работа музеев и библиотек, разрешили проводить культурные и массовые зрелищные мероприятия. Правда, c соблюдением всех правил, утвержденных Роспотребнадзором.