Песков назвал модератора пленарного заседания ПМЭФ

Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, на котором ожидается важное выступление президента Владимира Путина, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли Путин отвечать на вопросы из зала, Песков напомнил: "Из зала никогда президент вопросы не принимает. Этого никогда фактически не было. Вопросы формулирует модератор. И модератором будет Стас Натанзон".

Первое мероприятие в рамках ПМЭФ президент проведет уже сегодня. Путин находится в Санкт-Петербурге и в формате видеоконференции примет участие в церемонии подписания ряда важнейших инвестиционных соглашений.

"Динамика сразу с места в карьер", - сказал Песков. Затем формат проведения форума будет комбинированный. Очно Путин выступит на пленарной сессии. А дальше будут различные мероприятия "в гибридном формате", заключил он.