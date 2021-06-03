Песков назвал модератора пленарного заседания ПМЭФ

Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, на котором ожидается важное выступление президента Владимира Путина, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли Путин отвечать на вопросы из зала, Песков напомнил: "Из зала никогда президент вопросы не принимает. Этого никогда фактически не было. Вопросы формулирует модератор. И модератором будет Стас Натанзон".
Первое мероприятие в рамках ПМЭФ президент проведет уже сегодня. Путин находится в Санкт-Петербурге и в формате видеоконференции примет участие в церемонии подписания ряда важнейших инвестиционных соглашений.
"Динамика сразу с места в карьер", - сказал Песков. Затем формат проведения форума будет комбинированный. Очно Путин выступит на пленарной сессии. А дальше будут различные мероприятия "в гибридном формате", заключил он.
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