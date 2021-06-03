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Экономический Форум
Власть
03.06.2021 18:05
Текст: Кира Латухина

Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС

В июле президент Владимир Путин может посетить Международный авиакосмический салон (МАКС).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Более 40 стран подали заявки на участие в авиасалоне "МАКС-2021"

"Мы не исключаем, что да", - сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, мероприятие проходит раз в два года в подмосковном Жуковском.

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