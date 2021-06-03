Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС

В июле президент Владимир Путин может посетить Международный авиакосмический салон (МАКС).
"Мы не исключаем, что да", - сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, мероприятие проходит раз в два года в подмосковном Жуковском.
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