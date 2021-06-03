Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у него сохранился высокий титр антител к коронавирусу.

"Они стали еще выше", - заявил Песков ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Напомним, пресс-секретарь президента болел коронавирусом год назад, в мае 2020 года, и лечился в больнице.

Пока Песков делать прививку не собирается. "Нет. Пока иммунитет. У меня два вида иммунитета, включая Т-клеточный", - уточнил он.