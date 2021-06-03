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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
03.06.2021 18:48
Текст: Кира Латухина

Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у него сохранился высокий титр антител к коронавирусу.

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"Они стали еще выше", - заявил Песков ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Напомним, пресс-секретарь президента болел коронавирусом год назад, в мае 2020 года, и лечился в больнице.

Пока Песков делать прививку не собирается. "Нет. Пока иммунитет. У меня два вида иммунитета, включая Т-клеточный", - уточнил он.

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