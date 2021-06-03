Это вызвано угрозой санкций со стороны США, пояснил позже первый вице-премьер Андрей Белоусов. К 1 мая объем ФНБ составил 13,8 трлн рублей, конкретно долларовые счета - 39,84 млрд долларов.
"Мы, как и Центробанк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% - это вложения ФНБ в доллары и 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал Силуанов. Доля евро увеличится с 35% до 40%, а юаня - с 15% до 30%. Доля иены останется на уровне 5%, а британского фунта - снизится с 10% до 5%. Оставшиеся 20% займет золото, до этого деньги ФНБ в него не вкладывались, такую возможность открыли недавние поправки.
Фактически это постановка точки в процессе дедолларизации ФНБ. До этого доля доллара в структуре ФНБ уже сокращалась: в феврале доля доллара сократилась с 45% до 35%, тогда же туда были добавлены вложения в юань и иену. Тогда в минфине объяснили изменение структуры ФНБ намерением увеличить доходность и диверсифицировать инвестиционные риски.
Административного регулирования цен не будет
Высокая инфляция (около 5,9%) указывает на перегрев экономики, сказал Антон Силуанов, это ведет к обесценению расходов, сбережений, социальных выплат и зарплат. Поэтому он призвал не затягивать с приведением в "нормальное положение" бюджетной и денежно-кредитной политики. Речь идет о сокращении бюджетного дефицита (а значит, и расходов бюджета) и о повышении ключевой ставки - большой дефицит и низкая ставка сыграли свои антикризисные роли в 2020 году.
У минфина полное взаимопонимание с Банком России на этот счет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что росту экономики может помешать разгон инфляции, но не переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике (то есть к ключевой ставке на уровне 5-6%, за март-апрель она уже выросла с 4,25 до 5%, 11 июня может вырасти еще на 0,25-0,5%). Инфляция приобретает сейчас все более устойчивый характер, но административное регулирование цен не поможет, следовало из ее выступления. Его и нет, правительство действует рыночными методами, сказал Силуанов.
Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пик ценовых колебаний успешно пройден, принятые меры позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений о заморозке, пояснил он. Заморозка цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг в рознице) истекла 1 июня, на подсолнечное масло (не более 110 рублей за литр) действует до 1 октября.
Экономика восстановится от кризиса к июлю
Министр экономического развития Максим Решетников ожидает восстановления экономики РФ до докризисного уровня (IV квартала) в июне-июле. "Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением", - сказал Решетников. Ранее аналогичную оценку дала Организация экономического сотрудничества и развития: Россия, Южная Корея и США, по прогнозу ОЭСР, превысят докризисный уровень ВВП на душу населения примерно через полтора года после начала пандемии, то есть по итогам II квартала 2021 года. Большинству стран Европы на это потребуется почти три года, Мексике и Южной Африке - от трех до пяти лет.
Когда цены на нефть взлетят до 200 долларов
Если сейчас прекратить инвестиции в традиционные источники энергии, то цены на нефть могут подскочить до 200 долларов за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак. Так он прокомментировал свежие рекомендации Международного энергетического агентства - сворачивать инвестиции в нефтяную, газовую и угольную промышленность. По мнению Новака, нужно более аккуратно подходить к прогнозам. Мировая потребность в энергии вырастет на 30%, а в электроэнергии в два раза. Такие объемы нужно будет как-то выработать, и весьма сомнительно, что с этим можно будет справиться без традиционных источников энергии. Хотя доля солнца, ветра, водорода в генерации будет расти. Доля углеводородов сейчас составляет 81% в мировом энергобалансе, и в ближайшие десятилетия они не исчезнут с рынка. Нефть, газ и уголь более конкурентоспособны, чем возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но менее экологичны. Задача состоит в том, чтобы сделать их более экологичными, подчеркнул Новак.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал уже сейчас инвестировать с расчетом на падение доходов от экспорта углеводородов - оно случится если не в этом десятилетии, то в следующем точно, полагает он. "Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие, - сказал он. - Пик потребления угля мы уже прошли в мире. И нам если еще не через 10 лет совсем придется сокращать свои внешние доходы от нефти, но в течение 20 лет это будет серьезный вызов".
Расширен период действия программы детского кешбэка
Правительство решило расширить период отдыха детей в лагерях, за который родители получат кешбэк в размере до 50% стоимости путевки, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее получить возмещение можно было за отдых в период с 1 июня по 15 сентября, теперь - с 10 мая по 20 сентября. Родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через Портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку. Напомним, родители могут получить половину средств за транзакцию на путевку, но не более 20 тысяч рублей. Информация о программе детского кешбэка размещена на сайте Мирпутешествий.рф.
Максим Решетников, министр экономического развития:
"Я не сторонник какого-либо изменения налоговой нагрузки. Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост... А снижение налоговой нагрузки - то, что нам предлагалось, в том числе и возврат к налоговым льготам, может подточить налоговую базу, в первую очередь регионов".
О чем еще говорили
Глава ФАС договорился о борьбе со спам-звонками
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский и большая четверка операторов связи (МТС, "Мегафон", "ВымпелКом" и TELE2) подписали меморандум по противодействию спам-звонкам. Операторы разработали технические решения и алгоритмы, блокирующие такие звонки с согласия абонентов. Это поможет защититься от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.
Минтранс хочет создать еще один лоукостер
Еще одну авиакомпанию-лоукостер планирует создать минтранс, рассказал глава ведомства Виталий Савельев. Это перспективная модель, и все мировые тренды указывают на развитие лоукост-компаний, отметил он. В пример он привел авиакомпанию "Победа", которая даже в 2020 году сумела выйти в плюс. "Мы будем пытаться создать в Средней полосе (России. - Прим. ред.) еще один лоукостер, который поможет также мобильности населения и существенно удешевит перевозки", - сообщил Савельев.
Бахрейн построит завод для вакцины "Спутник V"
В Бахрейне будет построен фармацевтический завод по производству российской вакцины "Спутник V". Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Бахрейна и компания "Биннофарм Групп" (АФК "Система"). Его продукция будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.
Экосбор составит 100 млрд рублей в год
Реформа отрасли по обращению с отходами и реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП, когда производители и поставщики платят сбор, если сами не занимаются переработкой отходов) позволят вернуть в оборот вторичные ресурсы, ныне отправляемые для захоронения на полигоны, и принесут стране 100 миллиардов рублей в год, считает глава минпромторга Денис Мантуров. Эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий. Сейчас в рамках РОП за год удается собрать 3,7 миллиарда рублей. Всего в год в России образуется около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, и этот показатель стабильно увеличивается, отметил министр. На сортировку и переработку попадает только 7% этого объема. По его мнению, полигонное захоронение помимо всего прочего приводит к безвозвратной потере ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Поэтому нужно максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот. Также глава минпромторга поддержал идею строительства 25 заводов по энергетической утилизации отходов, они смогут перерабатывать почти 15 млн тонн отходов в год.
Судьбу льготной ипотеки решат на днях
В ближайшее время руководство страны примет окончательное решение о параметрах продления льготной ипотеки, этот вопрос еще обсуждается правительством, сказал министр финансов Антон Силуанов. В текущем виде программа (кредиты на новостройки по ставке не более 6,5%) истекает 1 июля, она сильно разогрела цены на жилье во многих регионах. "Про льготную ипотеку логика такая - мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что ставка по льготной ипотеке может после 1 июля вырасти либо на 0,5, либо на один процентный пункт, а лимиты по программе могут сократиться с нынешних 6-12 миллионов до трех миллионов рублей.
Власти готовят решение о вакцинации иностранцев
Вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса будет решен в ближайшее время, он на рассмотрении правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова . "В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения (вице- премьера) Татьяны Алексеевны (Голиковой) лично", - заверила она. Для россиян бесплатная вакцинация доступна с начала года.
Банк России: Цифровой рубль заменит наличные
Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, через 10-20-30 лет наличные будут маргинальными, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Наверное, это (наличные. - Прим. ред.) - отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями", - сказал Швецов. Однако переходный период будет длительным: во-первых, "серая" экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Как ранее сообщалось, Банк России планирует запустить цифровой рубль в 2022 году, он совместит в себе свойства наличных и безналичных (оплата онлайн и без интернета), кроме того, цифровой рубль можно будет "окрашивать" для ограничения нецелевого использования средств.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты:
"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха, способностей, положения своей семьи все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ".
Генетики научились предупреждать опасные заболевания
Она сообщила, что российские ученые разработали тест-систему для выявления сразу четырех генетических заболеваний, которая позволяет одновременно определять такие редкие нозологии, как муковисцидоз, фенилкетонурия, дефицит альфа-1-антитрипсина и нейросенсорная тугоухость. Благодаря современным возможностям медицины у носителей этих нозологий можно будет предотвратить рождение больных детей. По оценкам экспертов, это позволит экономить до 40 млрд рублей ежегодно, поскольку орфанные заболевания требуют дорогостоящего лечения.
Семенова подчеркнула, что в дальнейшем тест-система будет использоваться в бесплатном здравоохранении.
Замминистра также напомнила, что с 2022 года расширяется скрининг у беременных женщин. То есть еще нерожденных детей будут проверять на 36 нозологий (сейчас только на 5). Благодаря этому можно будет выявлять патологии у детей еще до их появления на свет, это позволит начать их своевременное лечение, чтобы избежать тяжелых последствий и инвалидизации.
Важно, что исследовать плод на любые хромосомные аномалии будут новым безопасным методом - по кровотоку матери. Сегодня такой скрининг в пилотном режиме проводится бесплатно для беременных в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. Метод разработан учеными компании EVOGEN, специализирующейся на полногеномных исследованиях. Как рассказала "Российской газете" ее медицинский директор Елена Баранова, такая диагностика позволяет просканировать каждую хромосому и ее отдельные фрагменты, то есть определить даже мельчайшие хромосомные поломки. Этим она отличается от современных исследований. Сейчас, как правило, изучают только три хромосомы, о которых хорошо известно, что они чаще всего приводят к тяжелым заболеваниям будущего ребенка - 13, 18 и 21. Причем для этого проводится забор околоплодных вод, поэтому делается прокол в зародышевой оболочке. "Такие риски не всегда обоснованны, учитывая, что далеко не все женщины, у которых беременность протекает с какой-то аномалией, должны родить больного малыша", - говорит Баранова.
В дальнейшем новый метод пренатального скрининга также станет доступным во всех регионах страны.
Помимо этого, в России разрабатываются программы по предупреждению наследственных онкологических заболеваний. По словам заместителя медицинского директора EVOGEN Олеси Сагайдак, уже в этом году в рамках всероссийского пилотного проекта компания проведет полногеномное секвенирование ДНК более1000 пациентов с онкологическими заболеваниями. Такое исследовавние позволит выявить опухолевые синдромы, которые передаются по наследству. Сегодня это можно сделать по анализу крови из вены.
"Фокус самого проекта - не сами пациенты, а их родственники, которые не знают о своих рисках. Мы находим носителя опасного гена и сразу вызываем его родственников, проводим их генетическое исследование. Сегодня эти люди даже не в поле зрения здравоохранения. Мы рассчитываем, что в дальнейшем благодаря таким исследовавниям в большинстве случаев онкологию можно будет предупреждать", - сказала Сагайдак.
Проект уже стартовал. В нем участвуют пациенты, которым диагностировали онкологию молочной железы, яичников или колоректальный рак.
Сагайдак также рассказала, что сегодня ученые научились выявлять редкие мутации в хромосомах. Среди них много популяционных, которые встречаются на определенной территории и больше нигде в мире. Раньше при определении опасных хромосомных мутаций, которые могут привести к серьезным заболеваниям, в России пользовались зарубежными базами данных. Сегодня создается своя.
"Мы собираем в нее сведения о каждой мутации, которую находим, чтобы в дальнейшем изучить", - сказала Баранова.
Защита для бизнеса
Уже в пятницу он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума в сессии "Национальные цели развития: от задач к результатам". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, глава надзорного ведомства выступит с большим докладом на тему "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса".
Как отметили в надзорном ведомстве, сегодня органы прокуратуры внедряют новые формы и методы работы и продолжают наращивать усилия, направленные на снижение административного давления на бизнес. По прямому указанию Игоря Краснова усилия прокуроров сосредоточены на таких направлениях, как получение бизнесом гарантированных государством мер поддержки: субсидий, отсрочки по арендной плате, налоговых льгот. В том числе в рамках программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание публичных услуг, соблюдение моратория на проведение проверок, недопущение роста долгов перед бизнесом.
Активно применяется и такой уже успешно зарекомендовавший себя формат общения с предпринимательским сообществом, как личные приемы Генерального прокурора Игоря Краснова представителей предпринимательского сообщества. "Я поставил задачу прокурорам добиваться реального восстановления прав и законных интересов предпринимателей", - заявил в одну из таких встреч Генпрокурор.
Именно благодаря практике личных приемов был установлен на год запрет проверок малого бизнеса. Как раз для того, чтобы избежать давления на бизнес, Генпрокуратура еще в сентябре прошлого года инициировала этот вопрос.
Предложение поддержало руководство страны, и после издания соответствующего постановления правительства из проекта сводного плана проверок на 2021 год было исключено около 60 тысяч малых предприятий. А всего из 488 тысяч предложенных плановых проверок была исключена каждая четвертая фирма.
При этом прокуроры нацелены на отмену в каждом случае результатов незаконно проведенных проверок. В прошлом году более 600 из них признаны незаконными. По постановлениям прокуроров около 3 тысяч виновных чиновников привлечено к административной ответственности. Также в Генпрокуратуре напомнили, что с 1 июля вступят в силу положения нового закона о государственном контроле.
Наряду с прочими нововведениями закон существенно расширяет арсенал видов контрольно-надзорных мероприятий между проверяющими и проверяемыми. В дополнение к "традиционным" проверкам и контрольным закупкам устанавливаются такие форматы "общения" инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора.
При этом вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будет введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.
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