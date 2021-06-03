Петербургский экономический форум. Главное

Минфин решил радикально перетасовать корзину валют в Фонде национального благосостояния (ФНБ): полностью избавиться от доллара, двукратно сократить долю британского фунта и увеличить вложения в евро и китайский юань. Причем всего за месяц. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) министр финансов Антон Силуанов.

Это вызвано угрозой санкций со стороны США, пояснил позже первый вице-премьер Андрей Белоусов. К 1 мая объем ФНБ составил 13,8 трлн рублей, конкретно долларовые счета - 39,84 млрд долларов.

"Мы, как и Центробанк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% - это вложения ФНБ в доллары и 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал Силуанов. Доля евро увеличится с 35% до 40%, а юаня - с 15% до 30%. Доля иены останется на уровне 5%, а британского фунта - снизится с 10% до 5%. Оставшиеся 20% займет золото, до этого деньги ФНБ в него не вкладывались, такую возможность открыли недавние поправки.

Фактически это постановка точки в процессе дедолларизации ФНБ. До этого доля доллара в структуре ФНБ уже сокращалась: в феврале доля доллара сократилась с 45% до 35%, тогда же туда были добавлены вложения в юань и иену. Тогда в минфине объяснили изменение структуры ФНБ намерением увеличить доходность и диверсифицировать инвестиционные риски.

Административного регулирования цен не будет

Высокая инфляция (около 5,9%) указывает на перегрев экономики, сказал Антон Силуанов, это ведет к обесценению расходов, сбережений, социальных выплат и зарплат. Поэтому он призвал не затягивать с приведением в "нормальное положение" бюджетной и денежно-кредитной политики. Речь идет о сокращении бюджетного дефицита (а значит, и расходов бюджета) и о повышении ключевой ставки - большой дефицит и низкая ставка сыграли свои антикризисные роли в 2020 году.

В качестве альтернативы доллару в Фонде национального благосостояния, доля которого была 35%, определены китайский юань и евро, а также золото

У минфина полное взаимопонимание с Банком России на этот счет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что росту экономики может помешать разгон инфляции, но не переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике (то есть к ключевой ставке на уровне 5-6%, за март-апрель она уже выросла с 4,25 до 5%, 11 июня может вырасти еще на 0,25-0,5%). Инфляция приобретает сейчас все более устойчивый характер, но административное регулирование цен не поможет, следовало из ее выступления. Его и нет, правительство действует рыночными методами, сказал Силуанов.

Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пик ценовых колебаний успешно пройден, принятые меры позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений о заморозке, пояснил он. Заморозка цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг в рознице) истекла 1 июня, на подсолнечное масло (не более 110 рублей за литр) действует до 1 октября.

Экономика восстановится от кризиса к июлю

Министр экономического развития Максим Решетников ожидает восстановления экономики РФ до докризисного уровня (IV квартала) в июне-июле. "Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением", - сказал Решетников. Ранее аналогичную оценку дала Организация экономического сотрудничества и развития: Россия, Южная Корея и США, по прогнозу ОЭСР, превысят докризисный уровень ВВП на душу населения примерно через полтора года после начала пандемии, то есть по итогам II квартала 2021 года. Большинству стран Европы на это потребуется почти три года, Мексике и Южной Африке - от трех до пяти лет.

Когда цены на нефть взлетят до 200 долларов

Если сейчас прекратить инвестиции в традиционные источники энергии, то цены на нефть могут подскочить до 200 долларов за баррель, заявил вице-премьер Александр Новак. Так он прокомментировал свежие рекомендации Международного энергетического агентства - сворачивать инвестиции в нефтяную, газовую и угольную промышленность. По мнению Новака, нужно более аккуратно подходить к прогнозам. Мировая потребность в энергии вырастет на 30%, а в электроэнергии в два раза. Такие объемы нужно будет как-то выработать, и весьма сомнительно, что с этим можно будет справиться без традиционных источников энергии. Хотя доля солнца, ветра, водорода в генерации будет расти. Доля углеводородов сейчас составляет 81% в мировом энергобалансе, и в ближайшие десятилетия они не исчезнут с рынка. Нефть, газ и уголь более конкурентоспособны, чем возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но менее экологичны. Задача состоит в том, чтобы сделать их более экологичными, подчеркнул Новак.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал уже сейчас инвестировать с расчетом на падение доходов от экспорта углеводородов - оно случится если не в этом десятилетии, то в следующем точно, полагает он. "Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие, - сказал он. - Пик потребления угля мы уже прошли в мире. И нам если еще не через 10 лет совсем придется сокращать свои внешние доходы от нефти, но в течение 20 лет это будет серьезный вызов".

Расширен период действия программы детского кешбэка

Правительство решило расширить период отдыха детей в лагерях, за который родители получат кешбэк в размере до 50% стоимости путевки, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ранее получить возмещение можно было за отдых в период с 1 июня по 15 сентября, теперь - с 10 мая по 20 сентября. Родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через Портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку. Напомним, родители могут получить половину средств за транзакцию на путевку, но не более 20 тысяч рублей. Информация о программе детского кешбэка размещена на сайте Мирпутешествий.рф.

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Максим Решетников, министр экономического развития:

"Я не сторонник какого-либо изменения налоговой нагрузки. Мне кажется, сейчас, когда мы выходим из кризиса, любое увеличение налоговой нагрузки подточит тот потенциальный экономический рост... А снижение налоговой нагрузки - то, что нам предлагалось, в том числе и возврат к налоговым льготам, может подточить налоговую базу, в первую очередь регионов".