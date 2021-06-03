Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии

Текущая задача состоит в том, чтобы выработать новые противоэпидемические правила в повседневной жизни, чтобы следующая пандемия не имела таких последствий, как нынешняя, заявила во время дискуссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надо выработать алгоритм необходимого поведения и действий, чтобы принятие мер было оперативным, - пояснила Анна Попова. - Наша задача - сделать так, чтобы в следующий раз - а он будет неизбежно, мы так изменили мир, что этот следующий раз будет обязательно, - на это не ушло два года, это не повлекло каких-то тяжелых последствий. Этот баланс... психологический между паникой и неприятием проблемы, который мы прошли за эти полтора года, и надо учесть этот опыт".

Она отметила, что степени миграции, развития науки, в частности синтетической биологии, - все это создает риски возникновения новых инфекционных агентов, и к этому нужно готовиться. "Мы сейчас готовим защитный биощит страны. Мы не знаем, какая инфекция это будет - респираторная, новая разновидность гриппа или что-то еще, но рано или поздно это будет снова, и мы должны быть к этому готовы", - резюмировала Попова.