Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии

"Надо выработать алгоритм необходимого поведения и действий, чтобы принятие мер было оперативным, - пояснила Анна Попова. - Наша задача - сделать так, чтобы в следующий раз - а он будет неизбежно, мы так изменили мир, что этот следующий раз будет обязательно, - на это не ушло два года, это не повлекло каких-то тяжелых последствий. Этот баланс... психологический между паникой и неприятием проблемы, который мы прошли за эти полтора года, и надо учесть этот опыт".
Она отметила, что степени миграции, развития науки, в частности синтетической биологии, - все это создает риски возникновения новых инфекционных агентов, и к этому нужно готовиться. "Мы сейчас готовим защитный биощит страны. Мы не знаем, какая инфекция это будет - респираторная, новая разновидность гриппа или что-то еще, но рано или поздно это будет снова, и мы должны быть к этому готовы", - резюмировала Попова.
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