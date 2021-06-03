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Петербургский Международный
Экономический Форум
Общество
03.06.2021 16:25
Текст: Ирина Невинная

Попова: Поставлена задача научиться расшифровывать любую инфекцию за 24 часа

Поставлена стратегическая задача создать "санитарный щит" в России для укрепления биологической безопасности. Это означает необходимость обеспечить эффективное предупреждение, раннее выявление и контроль за всеми биологическими факторами, включая старые и новые инфекционные заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Для оперативного выявления возбудителей всевозможных инфекций будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий должно обеспечить расшифровки любой неизвестной инфекции за 24 часа и начать ее исследование с тем, чтобы в кратчайшие сроки разработать средства диагностики и профилактики, - сообщила Попова. - Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до 4-х дней".

Отечественные тесты на коронавирус, по словам Поповой, выявляют все штаммы, а иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, "защищает от всех известных нам изменений и мутаций". Большая часть тест-систем на коронавирус в России уже работает по единой методике.

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