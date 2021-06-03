Попова: Поставлена задача научиться расшифровывать любую инфекцию за 24 часа

Поставлена стратегическая задача создать "санитарный щит" в России для укрепления биологической безопасности. Это означает необходимость обеспечить эффективное предупреждение, раннее выявление и контроль за всеми биологическими факторами, включая старые и новые инфекционные заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
"Для оперативного выявления возбудителей всевозможных инфекций будет развиваться национальная лабораторная инфраструктура. Наличие новых лабораторий должно обеспечить расшифровки любой неизвестной инфекции за 24 часа и начать ее исследование с тем, чтобы в кратчайшие сроки разработать средства диагностики и профилактики, - сообщила Попова. - Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до 4-х дней".
Отечественные тесты на коронавирус, по словам Поповой, выявляют все штаммы, а иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, "защищает от всех известных нам изменений и мутаций". Большая часть тест-систем на коронавирус в России уже работает по единой методике.
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