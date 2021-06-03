Попова сообщила, какие опасные штаммы COVID-19 распространены в России

На втором месте по распространенности в 24% случаев - индийский и 6% - южноафриканский штаммы.
"На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% - это британский, 24% - индийский и 6% - южноафриканский штамм из 1 068 изолятов",- сказала Попова на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили также о других штаммах, распространяющихся в некоторых регионах России. Так, ученые пристально наблюдают за распространением "северо-западного" штамма, который выделен на территории Петербурга и Ленинградской области. А еще один, "подмосковный" штамм характеризуется сразу двумя значимыми мутациями. При этом ни один из них не представляет большей угрозы по сравнению с исходным вариантом коронавируса.
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