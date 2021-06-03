Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог

Минцифры и Минтранс готовят стандарт для строительства дорог для беспилотного транспорта, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

"Для беспилотного транспорта нужна инфраструктура. Это наша ближайшая задача вместе с Минтрансом - создать стандарты для строительства новых дорог, которые будут адаптированы под беспилотники", - сказал министр.

Среди других "цифровых" приоритетов в транспорте глава Минцифры назвал использование биометрии для прохода в транспорт и перевод транспортных документов в электронный вид.