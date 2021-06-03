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03.06.2021 10:11
Текст: Ирина Алпатова

Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог

Минцифры и Минтранс готовят стандарт для строительства дорог для беспилотного транспорта, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на сессии в рамках ПМЭФ-2021.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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"Для беспилотного транспорта нужна инфраструктура. Это наша ближайшая задача вместе с Минтрансом - создать стандарты для строительства новых дорог, которые будут адаптированы под беспилотники", - сказал министр.

Среди других "цифровых" приоритетов в транспорте глава Минцифры назвал использование биометрии для прохода в транспорт и перевод транспортных документов в электронный вид.

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