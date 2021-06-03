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03.06.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в РФ

Текст: Елена Березина
Использование приложения "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже 1 июля 2021 года, а для государств, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), - с 1 сентября 2021-го.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Об этом "Российской газете" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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"Оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения. Своих коллег в странах ЕАЭС мы начали предупреждать об этом с апреля, то есть новостью для них это не будет, - отметил вице-премьер. - Мы с 1 июля для стран ЕАЭС планируем перейти на обязательное использование этого приложения для въезда в Россию, и примерно с 1 сентября планируем сделать это для государств-членов СНГ".

По его словам, основная масса людей, которая уже въезжает в Россию с этим приложением, из Армении, на втором месте - Беларусь, на третьем - Киргизия. Помимо этих государств, платформу "Путешествую без COVID-19" использует Таджикистан, который не входит в ЕАЭС, но тем не менее присоединился к проекту, "буквально на днях", отметил Алексей Оверчук.

Мобильное приложение и платформа "Путешествую без COVID-19" позволяют получать информацию из сети присоединившихся к системе лабораторий и подтверждать отсутствие COVID-19 у граждан государств союза при пересечении границ России. Предложение присоединиться к проекту было сделано и другим странам, они обдумывают эту возможность, некоторые уже проявили интерес, уточнил Алексей Оверчук.

"Мы ждем Казахстан, который должен вот-вот присоединиться, - говорит вице-премьер. - На прошлой неделе мы подключили к системе еще 670 лабораторий в России. Будем работать дальше, чтобы эта система развивалась. Также речь идет о том, чтобы система начала отражать сведения и о вакцинированных, и о количестве антител".

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