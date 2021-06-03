Путин: Экономика выходит из вызванной пандемией ситуации

России удается преодолевать сложности пандемии, и экономика выходит из сложной ситуации, заявил президент на церемонии подписания инвестсоглашений в рамках Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин уверен, что удастся выйти на новые рубежи.

Работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, заметил президент. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал он, пообещав заявить об этом еще завтра на форуме. "Но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме. Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - подчеркнул Путин.

Президент надеется, что получится не просто уверенно выходить из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика России, но и - без всяких сомнений, выйти на новые рубежи.