Путин: Экономика выходит из вызванной пандемией ситуации

Работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, заметил президент. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - сказал он, пообещав заявить об этом еще завтра на форуме. "Но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме. Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - подчеркнул Путин.
Президент надеется, что получится не просто уверенно выходить из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика России, но и - без всяких сомнений, выйти на новые рубежи.
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