Путин: Правительство будет делать все для поддержки бизнеса

Россия не только уверенно выйдет из сложной экономической ситуации, в которой оказался весь мир после пандемии, но и достигнет новых рубежей, убежден президент страны Владимир Путин. По его словам, правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес. Об этом он заявил на церемонии подписания инвестсоглашений на полях ПМЭФ, в которой он принял участие дистанционно.

"Без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы сегодня являемся, мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И правительство РФ делало и будет делать все, чтобы вас поддержать", - заявил российский лидер, цитирует РИА Новости.

Он также отметил, что России удается преодолевать сложности пандемии, и экономика выходит из сложной ситуации. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - подчеркнул он.