Владимир Путин принял участие в церемонии подписания инвестсоглашений на ПМЭФ

В четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось первое мероприятие с участием президента. В формате видеоконференции Владимир Путин выступил на церемонии подписания важных инвестиционных соглашений. России удается преодолевать сложности пандемии, и экономика выходит из сложной ситуации, готовая достичь новых рубежей, заявил он.

"С некоторыми из присутствующих мы уже с утра ведем некоторые дискуссии, прямо только что закончили. Вижу их в зале уже", - отметил оперативность участников форума президент. Констатировав, что уже активно идут деловые встречи, подписывается ряд важных соглашений, Путин перечислил некоторые из них, которые решили заключить в его присутствии. Один из ведущих институтов развития - "ВЭБ.РФ", группа ВТБ и компания "Русская платина" планируют финансировать разработку Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Совокупные инвестиции в масштабный проект должны составить 570 млрд рублей. "При этом будет использован механизм "фабрики проектного финансирования", который позволит снизить рыночные риски", - заметил Путин. В рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 трлн рублей.

"Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры", - президент перешел к следующему соглашению - о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Инвестиции в проект - порядка 120 млрд рублей. Он позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа - Западный Китай. Еще одно значимое соглашение подписало правительство Тульской области - о создании мясоперерабатывающего кластера на территории опережающего социально-экономического развития "Ефремов". Общая сумма вложений - 50 млрд рублей.

Государство готово оказать инвестиционным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регуляторной среды

"И конечно, мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым", - сказал президент. На полях форума заключается целый ряд соглашений о реализации проектов на полуострове. Путин назвал два: о строительстве нового курортного комплекса, в который будет вложено 14 млрд рублей, и о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса общим объемом инвестиций около 16 млрд рублей.

"Реализация этих проектов обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды. Послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру", - сказал Путин. Государство готово оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регуляторной среды, заверил он. Президент рассчитывает, что реализация соглашений станет примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний.

Работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, заявил президент. "Лучшее подтверждение тому - результаты работы российской экономики в целом", - подчеркнул он, пообещав еще рассказать об этом в своей речи на форуме. "Но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме... В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались", - отметил Путин. Президент надеется, что получится - без всяких сомнений - достичь новых рубежей. "И правительство делало и будет делать все для того, чтобы вас поддержать", - заверил он бизнесменов.