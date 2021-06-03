К концу 2023 года между Москвой и Петербургом запустят грузовые беспилотники

Беспилотное грузовое движение на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург" будет запущено в конце 2023 - начале 2024 года, сообщил замглавы Минтранса Кирилл Богданов на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

В планах государства также оснастить соответствующим оборудованием еще 19,5 тысячи километров федеральных трасс. Беспилотный транспорт в ближайшие 10 лет станет основным, считает замминистра. Беспилотник не нарушает правила, ему не надо отдыхать, и так он становится более безопасным для пассажира.

Замглавы Минтранса также обозначил и другие инициативы министерства: зеленый цифровой коридор для пассажиров, бесшовная грузовая логистика, цифровое управление транспортной системой и другие.