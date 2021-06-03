2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Общество
03.06.2021 14:01
Текст: Татьяна Карабут, Елена Манукиян

Опасные заболевания смогут предупреждать до рождения

Исследовать плод в утробе матери на любые хромосомные аномалии будут новым безопасным методом - по кровотоку матери. Сегодня такое тестирование в пилотном режиме проводится бесплатно для беременных в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме рассказала медицинский директор компании Evogen, специализирующейся на полногеномных исследованиях, Елена Баранова.

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Она пояснила, что новый метод диагностики позволяет провести скрининг каждой хромосомы и ее фрагмента у плода женщины, то есть определить даже мельчайшие хромосомные поломки.

Сейчас, как правило, исследуются только три хромосомы, которые чаще всего приводят к тяжелым заболеваниям будущего ребенка - 13, 18 и 21. К тому же для этого проводится забор околоплодных вод, поэтому делается прокол в зародышевой оболочке. Такие риски не всегда обоснованы, учитывая, что далеко не все женщины, у которых беременность протекает с какой-то аномалией, должны родить больного малыша.

В дальнейшем новый метод пренатального исследования может стать доступным жителям всех регионов страны.

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