Опасные заболевания смогут предупреждать до рождения

Исследовать плод в утробе матери на любые хромосомные аномалии будут новым безопасным методом - по кровотоку матери. Сегодня такое тестирование в пилотном режиме проводится бесплатно для беременных в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме рассказала медицинский директор компании Evogen, специализирующейся на полногеномных исследованиях, Елена Баранова.

Она пояснила, что новый метод диагностики позволяет провести скрининг каждой хромосомы и ее фрагмента у плода женщины, то есть определить даже мельчайшие хромосомные поломки.

Сейчас, как правило, исследуются только три хромосомы, которые чаще всего приводят к тяжелым заболеваниям будущего ребенка - 13, 18 и 21. К тому же для этого проводится забор околоплодных вод, поэтому делается прокол в зародышевой оболочке. Такие риски не всегда обоснованы, учитывая, что далеко не все женщины, у которых беременность протекает с какой-то аномалией, должны родить больного малыша.

В дальнейшем новый метод пренатального исследования может стать доступным жителям всех регионов страны.