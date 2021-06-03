Опасные заболевания смогут предупреждать до рождения

Исследовать плод в утробе матери на любые хромосомные аномалии будут новым безопасным методом - по кровотоку матери. Сегодня такое тестирование в пилотном режиме проводится бесплатно для беременных в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме рассказала медицинский директор компании Evogen, специализирующейся на полногеномных исследованиях, Елена Баранова.
Она пояснила, что новый метод диагностики позволяет провести скрининг каждой хромосомы и ее фрагмента у плода женщины, то есть определить даже мельчайшие хромосомные поломки.
Сейчас, как правило, исследуются только три хромосомы, которые чаще всего приводят к тяжелым заболеваниям будущего ребенка - 13, 18 и 21. К тому же для этого проводится забор околоплодных вод, поэтому делается прокол в зародышевой оболочке. Такие риски не всегда обоснованы, учитывая, что далеко не все женщины, у которых беременность протекает с какой-то аномалией, должны родить больного малыша.
В дальнейшем новый метод пренатального исследования может стать доступным жителям всех регионов страны.
Система единых требований к продукции ЕАЭС появится в течение двух лет
Формирование системы единых требований в рамках ЕАЭС завершится в течение двух лет, рассказал в интервью "Российской газете" Виктор Назаренко, Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК. Система уже в высокой степени готовности, добавил он
Минсельхоз: Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется
Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, "пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений"
Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие на 47 млрд долларов
В этом году Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы, а к 2030 году экспорт продукции АПК будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России
В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. "Ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов", - отметил он
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца
Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%