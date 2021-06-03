Сергей Собянин: Города сегодня конкурируют за людей

Он признался, что десять лет назад, заступая на пост мэра Москвы, оказался в непростой ситуации - город в тот момент во многом перестал отвечать запросам времени и ситуация ухудшалась. "Промзоны на глазах превращались в депрессивные территории, где больше нет производств. Наши улицы оказались не приспособлены к огромному количеству автомобилей, а понятия общественных пространств практически не существовало. По Тверской просто двигались машины, между которыми иногда пробегали пешеходы", - напомнил Собянин.
Сегодня же уровень развития городской среды люди ставят на одно из первых мест при описании понятия качества жизни - это показывают многочисленные опросы, в том числе тот, что был проведен прямо перед началом дискуссии, подчеркнул градоначальник. По его словам, десять лет все понимали, что дальше так продолжаться не может - город становился все менее комфортным. Однако перемены сталкивались с противодействием - где-то люди были недовольны перекопанными улицами, а где-то протестовали те, кто зарабатывал на бесконечной рекламе, стихийной торговле и прочих приметах "старой" Москвы. "А сейчас, конечно, поразительно, что общественные пространства занимают третье место в ряду самых сущностных, самых востребованных направлений. Я не представляю, чтобы кто-то из здесь сидящих десять лет назад сказал, что на третьем месте по важности стоят общественные городские пространства. И сегодня абсолютно ясно, что города начали конкурировать за людей, а значит за то, чтобы быть лучшими по качеству жизни, и не по одному направлению, а по всем сразу", - считает мэр.
Он добавил, что на старте перемен столичным властям приходилось детально изучать зарубежный опыт - пытаться перенять лучшие практики крупнейших мегаполисов. Теперь же многие из них сами все чаще обращают внимание на московский опыт и стараются взять из него что-то полезное для себя. Вместе с тем, уверен Собянин, нельзя останавливаться и почивать на лаврах - жизнь стремительно идет вперед и города постоянно меняются.
Согласились с этим и другие участники дискуссии - они признали, что качество жизни сегодня определяется не только темпами экономического роста, сколько тем, что непосредственно касается людей. И не всегда перемены требуют больших финансовых вливаний, подчеркнул председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - зачастую приоритетное значение имеет грамотный менеджмент. "Опыт Москвы и других городов показывает, что не только экономический рост или цифры ВВП должны нас волновать. Даже в условиях не очень высокого роста экономики мы можем значительно быстрее менять качество жизни", - объяснил он.
А помощник президента РФ Максим Орешкин добавил, что при низком уровне качества жизни люди будут искать другие города и страны и в конечном итоге уезжать. То есть повышения качества жизни само по себе стимулирует экономику. "В этом смысле та трансформация, через которую прошла Москва - залог того экономического роста, который мы видим в последние годы. Не было бы трансформации, рост экономики происходил бы гораздо медленнее", - подчеркнул Орешкин.
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