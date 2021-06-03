Сергей Собянин: Города сегодня конкурируют за людей

В современной экономике качество жизни людей, инвестиции в человеческий капитал занимают первое место и обеспечивают успех городам. Выигрывают те мегаполисы, которые вкладывают усилия и ресурсы в улучшение городской среды, создание удобного общественного транспорта, эффективного здравоохранения и других составляющих высокого уровня жизни. Об этом заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он признался, что десять лет назад, заступая на пост мэра Москвы, оказался в непростой ситуации - город в тот момент во многом перестал отвечать запросам времени и ситуация ухудшалась. "Промзоны на глазах превращались в депрессивные территории, где больше нет производств. Наши улицы оказались не приспособлены к огромному количеству автомобилей, а понятия общественных пространств практически не существовало. По Тверской просто двигались машины, между которыми иногда пробегали пешеходы", - напомнил Собянин.

Сегодня же уровень развития городской среды люди ставят на одно из первых мест при описании понятия качества жизни - это показывают многочисленные опросы, в том числе тот, что был проведен прямо перед началом дискуссии, подчеркнул градоначальник. По его словам, десять лет все понимали, что дальше так продолжаться не может - город становился все менее комфортным. Однако перемены сталкивались с противодействием - где-то люди были недовольны перекопанными улицами, а где-то протестовали те, кто зарабатывал на бесконечной рекламе, стихийной торговле и прочих приметах "старой" Москвы. "А сейчас, конечно, поразительно, что общественные пространства занимают третье место в ряду самых сущностных, самых востребованных направлений. Я не представляю, чтобы кто-то из здесь сидящих десять лет назад сказал, что на третьем месте по важности стоят общественные городские пространства. И сегодня абсолютно ясно, что города начали конкурировать за людей, а значит за то, чтобы быть лучшими по качеству жизни, и не по одному направлению, а по всем сразу", - считает мэр.

Он добавил, что на старте перемен столичным властям приходилось детально изучать зарубежный опыт - пытаться перенять лучшие практики крупнейших мегаполисов. Теперь же многие из них сами все чаще обращают внимание на московский опыт и стараются взять из него что-то полезное для себя. Вместе с тем, уверен Собянин, нельзя останавливаться и почивать на лаврах - жизнь стремительно идет вперед и города постоянно меняются.

Согласились с этим и другие участники дискуссии - они признали, что качество жизни сегодня определяется не только темпами экономического роста, сколько тем, что непосредственно касается людей. И не всегда перемены требуют больших финансовых вливаний, подчеркнул председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - зачастую приоритетное значение имеет грамотный менеджмент. "Опыт Москвы и других городов показывает, что не только экономический рост или цифры ВВП должны нас волновать. Даже в условиях не очень высокого роста экономики мы можем значительно быстрее менять качество жизни", - объяснил он.

А помощник президента РФ Максим Орешкин добавил, что при низком уровне качества жизни люди будут искать другие города и страны и в конечном итоге уезжать. То есть повышения качества жизни само по себе стимулирует экономику. "В этом смысле та трансформация, через которую прошла Москва - залог того экономического роста, который мы видим в последние годы. Не было бы трансформации, рост экономики происходил бы гораздо медленнее", - подчеркнул Орешкин.