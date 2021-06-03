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Экономика
03.06.2021 13:00
Текст: Алексей Дуэль

МЭР: "Зеленые" облигации могут появиться в России уже в июне

Постановление правительства, определяющее классификацию и правила использования (таксономию) "зеленых" облигаций, может быть принято до конца июня, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: ГК "Росатом"
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"Таксономия по "зеленым" проектам уже в этом месяце, надеюсь, будет подписана председателем правительства, - сказал Илья Торосов. - У нас будет своя, российская таксономия".

По его словам, задача государства - создать инструменты для экологической трансформации экономики страны и посмотреть, как бизнес будет ими пользоваться. "У нас есть огромные перспективы "зеленого" развития, мы можем быть бенефициарами экологической повестки, главное - быть готовыми и вовремя подготовить инфраструктуру", - добавил Торосов.

По его оценке, сейчас у России показатели по выбросам углерода и парниковых газов, а также энергетический баланс в электроэнергетике по многим параметрам находится в выигрышном положении относительно Европы, США и Китая. Именно эти аргументы могут стать основными при переговорах по параметрам трансграничного углеродного регулирования Евросоюза.

Для усиления позиции России на этих переговорах продолжаются исследования углеродного секвестирования на карбоновых полигонах, действующих в семи регионах страны, добавил Торосов. Кроме того, Сахалин и Калининградская область станут пилотными регионами, где поставлена задача добиться углеродной нейтральности.

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