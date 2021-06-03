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Экономика
03.06.2021 13:20
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

На ПМЭФ-21 раскрыли подробности проекта "Новый Мурманск"

Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

В рамках ПМЭФ-2021 3 июня было подписано соглашение о строительстве культурно-делового центра "Новый Мурманск" на территории бывшего Мурманского судоремонтного завода, признанного в 2018 году банкротом. Предполагается, что годовая посещаемость "Нового Мурманска" составит 1,15 миллиона человек в год.

Фото: iStock
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КДЦ включает в себя строительство новой набережной длиной 650 метров слева от морского вокзала, которая будет соединена теплым крытым переходом-галереей с площадкой, где расположены железнодорожный и автобусный вокзалы. Галерея будет представлять собой тематический парк, в конце которого смотровая площадка и музей Арктики площадью 3000 квадратных метров. Выставочное пространство музея днем будет работать как зал временных экспозиций, а ночью превратится в театр северного сияния над Кольским заливом.

В рамках проекта на берегу залива рядом с Мурманским морским вокзалом появятся четырехзвездочная гостиница, концертно-событийная площадка, фудхолл на пять ресторанов, комплекс апартаментов, офисные здания, конгресс-центр и парковки на 550 машиномест.

Капитальные расходы проекта составят 15,5 миллиарда рублей, из которых 28 процентов составляют вложения частных инвесторов, 26 процентов приходится на заемные средства и 46 процентов - средства бюджетов всех уровней.

- Это будет общественное и деловое пространство совершенно иного качества, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - В 2021 году мы начинаем его реализацию, приступаем к этапу проектирования.

Стройка начнется в 2022 году. В 2024 году в рамках первого этапа проекта предполагается сдать первые объекты "Нового Мурманска" - два офисных здания. На 2025 год запланировано сдать крытый тематический парк и музей Арктики, на 2026 год - фудхолл, концертно-событийную площадку, первую очередь конгресс-центра и гостиницу. Остальные объекты составят второй этап проекта и будут сданы с 2027 по 2029 годы.

- В этом проекте мы будем использовать механизмы концессий, - отметил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - У нас есть финансовое обеспечение для создания инфраструктуры.

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