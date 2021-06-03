Глава ФАС договорился о борьбе со спам-звонками

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский и большая четверка операторов связи (МТС, "Мегафон", "ВымпелКом" и TELE2) подписали меморандум по противодействию спам-звонкам. Операторы разработали технические решения и алгоритмы, блокирующие такие звонки с согласия абонентов. Это поможет защититься от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.

Минтранс хочет создать еще один лоукостер

Еще одну авиакомпанию-лоукостер планирует создать минтранс, рассказал глава ведомства Виталий Савельев. Это перспективная модель, и все мировые тренды указывают на развитие лоукост-компаний, отметил он. В пример он привел авиакомпанию "Победа", которая даже в 2020 году сумела выйти в плюс. "Мы будем пытаться создать в Средней полосе (России. - Прим. ред.) еще один лоукостер, который поможет также мобильности населения и существенно удешевит перевозки", - сообщил Савельев.

Бахрейн построит завод для вакцины "Спутник V"

В Бахрейне будет построен фармацевтический завод по производству российской вакцины "Спутник V". Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Бахрейна и компания "Биннофарм Групп" (АФК "Система"). Его продукция будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Экосбор составит 100 млрд рублей в год

Реформа отрасли по обращению с отходами и реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП, когда производители и поставщики платят сбор, если сами не занимаются переработкой отходов) позволят вернуть в оборот вторичные ресурсы, ныне отправляемые для захоронения на полигоны, и принесут стране 100 миллиардов рублей в год, считает глава минпромторга Денис Мантуров. Эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий. Сейчас в рамках РОП за год удается собрать 3,7 миллиарда рублей. Всего в год в России образуется около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, и этот показатель стабильно увеличивается, отметил министр. На сортировку и переработку попадает только 7% этого объема. По его мнению, полигонное захоронение помимо всего прочего приводит к безвозвратной потере ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Поэтому нужно максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот. Также глава минпромторга поддержал идею строительства 25 заводов по энергетической утилизации отходов, они смогут перерабатывать почти 15 млн тонн отходов в год.

Судьбу льготной ипотеки решат на днях

В ближайшее время руководство страны примет окончательное решение о параметрах продления льготной ипотеки, этот вопрос еще обсуждается правительством, сказал министр финансов Антон Силуанов. В текущем виде программа (кредиты на новостройки по ставке не более 6,5%) истекает 1 июля, она сильно разогрела цены на жилье во многих регионах. "Про льготную ипотеку логика такая - мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой", - подчеркнул он. Ранее сообщалось, что ставка по льготной ипотеке может после 1 июля вырасти либо на 0,5, либо на один процентный пункт, а лимиты по программе могут сократиться с нынешних 6-12 миллионов до трех миллионов рублей.

Власти готовят решение о вакцинации иностранцев

Вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса будет решен в ближайшее время, он на рассмотрении правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова . "В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения (вице- премьера) Татьяны Алексеевны (Голиковой) лично", - заверила она. Для россиян бесплатная вакцинация доступна с начала года.

Банк России: Цифровой рубль заменит наличные

Цифровой рубль со временем заменит наличные деньги, через 10-20-30 лет наличные будут маргинальными, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. "Наверное, это (наличные. - Прим. ред.) - отходящая технология, которая обслуживает либо "серый" бизнес, либо когда нет альтернативы. Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями", - сказал Швецов. Однако переходный период будет длительным: во-первых, "серая" экономика быстро никуда не денется, во-вторых, есть ментальные преграды. Как ранее сообщалось, Банк России планирует запустить цифровой рубль в 2022 году, он совместит в себе свойства наличных и безналичных (оплата онлайн и без интернета), кроме того, цифровой рубль можно будет "окрашивать" для ограничения нецелевого использования средств.

Цитата

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты:

"Безусловный базовый доход, о котором теперь часто говорят, я думаю, он в перспективе случится. Когда мы независимо от успеха, способностей, положения своей семьи все-таки выравниваем права и детей, и тех, кто будет иметь к важнейшим социальным услугам и возможностям доступ".