Посадочные билеты исчезнут: в самолет будут пускать "по лицу"

Минтранс работает над проектом "зеленый цифровой коридор" для пассажиров. Через 2-3 года в самолеты, поезда и другие виды транспорта можно будет проходить без билета: идентификация будет проводиться по лицу пассажира. Об этом рассказал замглавы Минтранса Кирилл Богданов на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

"Вам не надо будет предъявлять при посадке в самолет и другие виды транспорта ни паспорта, ни посадочные талоны. Все это заменит ваше лицо", - сказал замминистра.

Кроме того, он рассказал и о других цифровых проектах Минтранса - о запуске беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург", бесшовной грузовой логистике, цифровых двойниках транспортной инфраструктуры и других.