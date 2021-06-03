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Экономика
03.06.2021 09:51
Текст: Ирина Алпатова

Посадочные билеты исчезнут: в самолет будут пускать "по лицу"

Минтранс работает над проектом "зеленый цифровой коридор" для пассажиров. Через 2-3 года в самолеты, поезда и другие виды транспорта можно будет проходить без билета: идентификация будет проводиться по лицу пассажира. Об этом рассказал замглавы Минтранса Кирилл Богданов на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

"Вам не надо будет предъявлять при посадке в самолет и другие виды транспорта ни паспорта, ни посадочные талоны. Все это заменит ваше лицо", - сказал замминистра.

Кроме того, он рассказал и о других цифровых проектах Минтранса - о запуске беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург", бесшовной грузовой логистике, цифровых двойниках транспортной инфраструктуры и других.

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