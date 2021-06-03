Крым подписал соглашения о строительстве трех курортных комплексов

На Петербургском международном экономическом форуме подписаны три крупных инвестиционных соглашения, которые предусматривают строительство первого на полуострове парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов в Ялте, Саках и Оленевке. Об этом сообщила пресс-служба "Корпорации развития Республики Крым".

В Ялте планируется строительство первого тематического парка развлечений "Ялта Парк" и курортно-гостиничного комплекса стоимостью 14 миллиардов рублей.

В Саках же появится современный круглогодичный курорт Alean Family Resort для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми стоимостью 16 миллиардов рублей. Он объединит в себе два комплекса, один из которых будет пятизвездочным с 700 номерами и системой "ультра все включено", а второй - четыре звезды на 1300 номеров. В последнем частным инвесторам предоставят возможность приобретать номера в собственность с условием последующей передачи их управляющей компании для обслуживания гостей курорта.

- Подписаны два меморандума, а тексты соглашений сейчас дорабатываются, но предприниматели уже приняли твердое решение начать реализацию проектов в Крыму, - рассказал после подписания документов глава РК Сергей Аксенов. - В Саках будет построен многоцелевой курортный комплекс, который позволит создать около 1500 новых рабочих мест. А в Ялте будет построен свой "Сочи-парк". Уже определен земельный участок, где начались подготовительные работы. Будет создано 1200 рабочих мест. На реализацию этого проекта уйдет от трех до пяти лет. Для Крыма инвесторы, с которыми мы сегодня подписали меморандумы - это системные игроки, известные на общероссийском рынке. У них есть соответствующий опыт и компетенции. Мало того, в тех регионах, где они работали, уже можно увидеть осязаемые результаты в виде созданных рабочих мест, налогов.

Также на ПМЭФ подписано соглашение о строительстве в Оленевке туристско-рекреационного кластера "Черноморский" стоимостью 4,3 миллиарда рублей, в который войдут семь объектов размещения туристов - четыре коттеджных поселка, гостинично-ресторанный и курортно-жилищный комплекс и спортивно-развлекательный парк.

- Проектом предусматривается комплексное развитие территории Оленевского сельского поселения путем строительства крупного курортно-жилищного комплекса, с возможностью размещения разных категорий гостей, на территории с развитой инфраструктурой, - подчеркнули в "Корпорации развития Крыма". - При реализации проекта предусмотрено создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма.

Напомним, сегодня же подписано соглашение о строительстве нового жилищного комплекса в Партените, состоящего из 11-ти 16-этажных домов.