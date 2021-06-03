На Кубани создают благоприятные условия для деятельности инвесторов

Более 400 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 2,1 триллиона рублей реализуется сейчас в Краснодарском крае. Ожидается, что в 2021 году будут завершены более 100, причем 70 из них - крупные.

Юрий Бурлачко (второй справа): Площадки Петербургского форума не раз становились началом масштабных инвестпроектов на Кубани

50 форм на выбор

На Петербургском международном экономическом форуме 2019 года Кубань подписала соглашений и протоколов более чем на 17 миллиардов рублей. ПМЭФ-2021 обещает стать не менее результативным. К тому же взаимодействие с деловыми партнерами предполагает не только общение на специализированных площадках.

На результатах сказывается и целенаправленная работа по привлечению инвесторов. Казалось бы, притягательность Кубани очевидна. Здесь благоприятный климат, развитая сеть автомобильного и железнодорожного сообщения, крупные порты, мощная сырьевая база. Однако даже при таких преимуществах власть считает необходимым постоянно совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую деятельность привлекаемых на Кубань инвесторов. "Создание комфортных условий для бизнеса - залог его дальнейшего процветания", - уверен председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Обязанность органов власти региона оказывать государственную поддержку инвесторам, в том числе иностранным, закреплена в краевом законе о стимулировании инвестиционной деятельности.

В конце 2019 года был принят краевой закон "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций". Он действует в интересах организаций - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

С июля 2020 года начал действовать краевой закон, устанавливающий для участников этого нацпроекта налоговую льготу в размере 0,01 процента на вновь вводимые в эксплуатацию на территории региона объекты недвижимости. Такая же льгота предусмотрена и для организаций, заключивших концессионные соглашения с Краснодарским краем либо муниципальным образованием на срок, равный сроку концессионного соглашения, но не более 10 лет.

Новые шаги в этом направлении предприняты буквально на прошлой неделе. На майской сессии кубанского парламента внесены изменения в краевой закон "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций".

По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, предложенные законопроектом преференции - эффективный инструмент привлечения инвесторов в Краснодарский край. "Это наши инвестиции в будущее. Чтобы в дальнейшем получить налоги, новые рабочие места, динамичное развитие экономики, нам нужно сегодня дать бизнесу преференции и условия для роста", - отметил он.

Краевым законом закреплена обязанность органов власти региона оказывать государственную поддержку инвесторам, в том числе иностранным

Документом расширен, в частности, перечень видов деятельности, по которым возможно применение инвестиционного налогового вычета.

- К числу приоритетов теперь будут отнесены также здравоохранение и оказание социальных услуг. Сейчас, когда вся страна старается изжить последствия эпидемии коронавируса, такой шаг представляется логичным и перспективным. Ведь весь опыт мировой экономики показывает: вклад в здоровье и развитие человека дает наибольшую отдачу, - подчеркнул спикер ЗСК.

Для поддержки инвесторов в крае разработаны и успешно применяются различные механизмы. Один из них - компенсация затрат на возведение объектов инфраструктуры. До 2024 года регион направит на эти цели 16 миллиардов рублей. В целом предпринимателям доступно около 50 основных форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы.

Выгода - взаимная

Наибольшая активность инвесторов, как правило, отмечается на приоритетных для края направлениях. Происходит это не само собой. В последнее время отмечается особый интерес предпринимателей к животноводству. Принятый краевым парламентом закон о животноводстве способствовал увеличению поголовья крупного рогатого скота, дойного стада. Соответственно, растут объемы производимой продукции. Весомую отдачу обещают вложения в реконструкцию и модернизацию предприятий, занятых переработкой молока. К 2030 году Кубань должна выйти по этому показателю на объем в 2,1 миллиона тонн. Те, кто вовремя откроют дело у этой молочной реки, без прибыли не останутся.

Серьезные средства в региональную экономику могут быть привлечены также при закладке современных садов интенсивного типа, строительстве новых питомников. Но при этом не должно отставать строительство крупных фруктохранилищ.

Кубань - один из немногих регионов России, имеющих условия для развития виноградарства и виноделия. Еще не так давно площадь пригодных для посадки виноградников земель в регионе составляла 27 тысяч гектаров, а сейчас она приближается к 50 тысячам.

Площадками для деятельности деловых партнеров на Кубани могут стать и объекты инфраструктуры. Так, модернизация в области теплоэнергетики проводится в основном за счет частных инвестиций. Только с прошлого года в регионе заключено 12 концессионных соглашений, а общий объем вложенных в отрасль средств составит около 1,7 миллиарда рублей. В этом году планируется подписать еще девять соглашений с плановым объемом инвестиций около трех миллиардов рублей.

Активная инвестиционная работа ведется в нефтегазовой отрасли. Подобные процессы фиксируются также в транспортировке, операциях с недвижимым имуществом, обрабатывающих производствах, торговле.

Ключевая тема кубанцев на нынешнем форуме - развитие промышленного и аграрного экспорта, а также экспорта услуг. Однако особенно заметны проекты, относящиеся к курортной отрасли.

- У нас есть два моря, серьезный потенциал для развития горных кластеров, современная курортная инфраструктура, большое количество природных достопримечательностей и, как следствие, широкая экскурсионная сеть. И не использовать весь этот потенциал для привлечения в регион инвестиций было бы просто нелогично, - отметил Юрий Бурлачко.

Как скоро туристическая сфера региона вернется на допандемийный уровень, сказать сложно, но, по мнению спикера ЗСК, в этом году Кубань примет не менее 16 миллионов отдыхающих.

От IT никуда не уйти

Ласковое море, горные вершины, степные просторы, фруктовое изобилие - все это входит в традиционный набор представлений о Кубани. Однако он далеко не полный. В нем явно недостает современных реалий.

Одна из них - прогрессивное развитие ключевых отраслей экономики. Примечательный факт: в марте 2019 года с учетом предложений кубанских законодателей был скорректирован Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Документом дополнен перечень полномочий органов государственной власти субъекта РФ в сфере промышленной политики, что позволило увеличить поддержку отрасли. Важно, что при этом нет ограничений в выборе ее форм. В итоге промышленный блок Кубани развивается опережающими темпами и показал рост даже в тяжелых условиях прошлого года.

По тому же пути край идет и в развитии отрасли IT, являющейся для региона точкой роста: ведь это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет.

В конце прошлого года на Кубани принят закон "О государственной поддержке в сфере информационных технологий". Он направлен на создание в крае благоприятных условий для развития IT-компаний, на привлечение бизнеса, работающего в сфере информационных технологий.

Сегодня стоит задача создать IT-кластер на Кубани. В его развитие Фонд микрофинансирования Краснодарского края в нынешнем году уже ввел новый займ - "IT технологии" - для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих фактическую деятельность в этой сфере.

Профильным комитетом ЗСК подготовлена инициатива, предлагающая внести изменения в федеральный закон. Кубанские законодатели считают необходимым наделить государственные органы и органы местного самоуправления полномочиями по оказанию мер поддержки, в том числе за счет региональных бюджетов, организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий. На сегодняшний день проект согласован Советом законодателей Краснодарского края и поддержан парламентами субъектов РФ, входящих в состав Южно-Российской парламентской ассоциации.

Недавно получено заключение Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. После единогласной поддержки на сессии ЗСК инициатива направлена в Государственную Думу. "Принятие закона создаст правовую основу для стимулирования развития организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий", - убежден Юрий Бурлачко.