Рогозин хотел бы полететь в космос

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что хотел бы полететь в космос. "Любой нормальный человек мечтает слетать в космос, почему я должен быть исключением? Конечно, мечтал бы!" - сказал Рогозин в ответ на вопрос, хотел бы он сам слетать на орбиту космическим туристом.

Напомним: всего на МКС побывали семь космических туристов, выложивших из собственного кармана миллионы долларов за удовольствие посмотреть на Землю с высоты в 400 км. Причем один из них - Чарльз Симони побывал на орбите дважды.

А в мае в Роскосмосе сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре. Ведущий поставщик услуг космического туризма компания Space Adventures объявила о начале подготовки к полету на МКС японского предпринимателя, миллиардера Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано. Длительность его космического полета составит 12 дней.

Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета - непрофессионалы. И это будет первый туристический полет на МКС за последние десять лет.