Рогозин хотел бы полететь в космос

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что хотел бы полететь в космос. "Любой нормальный человек мечтает слетать в космос, почему я должен быть исключением? Конечно, мечтал бы!" - сказал Рогозин в ответ на вопрос, хотел бы он сам слетать на орбиту космическим туристом.
Напомним: всего на МКС побывали семь космических туристов, выложивших из собственного кармана миллионы долларов за удовольствие посмотреть на Землю с высоты в 400 км. Причем один из них - Чарльз Симони побывал на орбите дважды.
А в мае в Роскосмосе сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре. Ведущий поставщик услуг космического туризма компания Space Adventures объявила о начале подготовки к полету на МКС японского предпринимателя, миллиардера Юсаку Маэдзавы, который успешно прошел медкомиссию. Маэдзава полетит на МКС вместе со своим ассистентом Йозо Хирано. Длительность его космического полета составит 12 дней.
Впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета - непрофессионалы. И это будет первый туристический полет на МКС за последние десять лет.
Путин заявил о выходе экономики РФ из сложной ситуации после пандемии
Российской экономике удается преодолевать все сложности, вызванные пандемией. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в формате видеоконференции на церемонии подписания важных инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ-2021
Катырин указал на преимущества адресной продовольственной помощи
Введение адресной продовольственной помощи позволит помочь семьям улучшить питание, увеличить потребительский спрос и повысить ВВП, то есть решить сразу несколько социальных и экономических задач, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
Почему Россия решила отказаться от доллара в составе ФНБ
Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ, административного регулирования цен на продукты не будет, а восстановление экономики РФ до докризисного уровня ожидается в июле. О главных новостях с ПМЭФ-2021 - в материале "РГ"
Генетики научились предупреждать опасные заболевания
В ближайшем будущем можно будет просто и эффективно определить генетические отклонения будущего ребенка, наследственные предрасположенности к болезням. Уже сегодня по крови можно "разложить" ДНК на молекулы и выявить "поломку". Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в рамках ПМЭФ
ПМЭФ: Цифровой рубль заменит наличные, Минтранс создаст новый лоукостер
ПМЭФ: Цифровой рубль заменит наличные, Минтранс создаст новый лоукостер
Вологодская область добилась рекордного объема инвестиций
Объем инвестиций в экономику Вологодской области по итогам прошлого года составил 203,6 миллиарда рублей, что является для региона абсолютным рекордом. Об этом сообщил "Российской газете" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников