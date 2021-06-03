Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие на 47 млрд долларов

По итогам 2021 года экспорт продукции АПК составит порядка 30 млрд долларов, сообщил журналистам на ПМЭФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его оценке, заканчивающийся агросезон стал уникальным для экспортеров - в ситуации ажиотажного спроса на российское зерно российское правительство принимало сложные решения, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке. Эти меры повлекли перестройку всей работы. Но, несмотря на это, Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы. На внешние рынки будет поставлено около 48 млн тонн зерна, из них пшеницы - порядка 37 млн тонн, оценил Патрушев.

Он уверен, что действия правительства по ограничению экспорта зерна не помешают России наращивать экспорт. Более того, сейчас в федеральный проект "Экспорт продукции АПК" вносятся изменения, по которым план по экспорту продукции АПК к 2030 году будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов.

"Мы уверены, что все поставленные цели будут достигнуты, и действующие меры регулирования экспорта, разумеется, это учитывают", - заключил министр.