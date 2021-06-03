По его оценке, заканчивающийся агросезон стал уникальным для экспортеров - в ситуации ажиотажного спроса на российское зерно российское правительство принимало сложные решения, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке. Эти меры повлекли перестройку всей работы. Но, несмотря на это, Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы. На внешние рынки будет поставлено около 48 млн тонн зерна, из них пшеницы - порядка 37 млн тонн, оценил Патрушев.
Он уверен, что действия правительства по ограничению экспорта зерна не помешают России наращивать экспорт. Более того, сейчас в федеральный проект "Экспорт продукции АПК" вносятся изменения, по которым план по экспорту продукции АПК к 2030 году будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов.
"Мы уверены, что все поставленные цели будут достигнуты, и действующие меры регулирования экспорта, разумеется, это учитывают", - заключил министр.
Система единых требований к продукции ЕАЭС появится в течение двух лет
Формирование системы единых требований в рамках ЕАЭС завершится в течение двух лет, рассказал в интервью "Российской газете" Виктор Назаренко, Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК. Система уже в высокой степени готовности, добавил он
Минсельхоз: Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется
Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, "пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений"
Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие на 47 млрд долларов
В этом году Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы, а к 2030 году экспорт продукции АПК будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России
В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. "Ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов", - отметил он
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца
Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%