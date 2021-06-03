Россия заняла 11-е место в Европе по инвестиционной привлекательности

Россия в 2020 году заняла 11-е место среди европейских стран по привлекательности для прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в исследовании международной компании EY, которое будет представлено на ПМЭФ.

Так, в прошлом году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект, что на 26% меньше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что падение количества инвестиций характерно и для других европейских стран - там этот показатель составил в среднем 21%.

"Количество проектов ПИИ в России за 2020 год близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях", - цитирует ТАСС управляющего партнера EY по странам СНГ Александра Ивлева. По его словам, пандемия коронавируса оказала влияние, сопоставимое по силе с введением санкций в 2014 году.

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной стала Германия (26 проектов). Второе место разделили Китай и США (по 15 проектов), на третьем оказалась Италия. Замыкают пятерку инвесторов Франция и Швейцария.