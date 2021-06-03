Самозанятым дадут "пенсионный" калькулятор

В конце июня в личном кабинете мобильного приложения для самозанятых появится калькулятор для расчета пенсии, рассказал глава Минтруда Антон Котяков на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

Сейчас самозанятые не имеют социальных гарантий - выплаты больничных, пенсионных накоплений. Один из векторов регулирования данного вопроса - добровольные выплаты.

С точки зрения пенсионного законодательства Минтруд совместно с ФНС подготовил "пенсионный" калькулятор, который заработает в конце июня. Он позволит самозанятым самостоятельно через личный кабинет подать заявление в пенсионный фонд и отслеживать свои пенсионные накопления.

"Можно будет видеть, сколько вам платить, в какой период и какую пенсию вы будете иметь после окончания трудовой деятельности", - уточнил Котяков.

Сейчас число зарегистрированных самозанятых составляет 2,4 млн человек (8 месяцев назад было всего 1,4 млн). Почти 60% выпускников видят свое будущее в режиме работы на себя или открытия собственного небольшого дела, говорят опросы министерства. "Каждый год у нас почти 1,2 млн выпускников. Это те ребята, которые потенциально будут формировать структуру рынка труда на ближайшие годы. Мы ожидаем роста самозанятых до 5 млн человек к 2024 году и до 10 млн человек к 2030 году", - сказал министр.