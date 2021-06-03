Савельев: Цифровизация транспорта в разы увеличит скорость перевозки грузов

За счет цифровизации транспорта можно увеличить скорость перевозки грузов с 300 тонн до 1,4 тысячи тонн в сутки, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если сегодня груз движется со скоростью 300 тонн в сутки, то цифровизация документооборота, перевод документов в оцифрованный вид, когда их не будет, - мы это пытаемся сделать сейчас с транспортными накладными - то скорость движения грузов может достигнуть 1400 тонн в сути. Это только за счет цифровизации", - сказал Савельев в ходе сессии ПМЭФ "Транспортный каркас экономики".

Он также отметил, что одним из направлений развития транспортной отрасли будет внедрение автономных транспортных средств. Автономные транспортные средства - это уже не только автомобили, это морские суда, заметил Савельев. В этом году в Баренцевом море компания "Совкомфолот" проведет испытания танкера, который будет управляться автономно, сказал он.