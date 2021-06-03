Сбер А расширяет взаимодействие с регионами

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер А подписал соглашение с Калининградской областью, рассказал "РГ" генеральный директор электронной торговой площадки Николай Андреев. В этом регионе, по его словам, очень высокая конкуренция, там работает несколько электронных торговых площадок, и Сбер А надо было доказать, что она лучшая.

"Мы сделали уже пилотный проект и рассчитываем на успешное развитие в Калининградской области", - подчеркнул Николай Андреев.

Сбер А подписал также два соглашения в сфере коммерческих закупок. Одно из них заключено с компанией "Новапорт", которая занимается развитием 22 российских аэропортов. Самые известные из них - новосибирский и калининградский. "Это колоссальный объём закупок, все системы должны быть интегрированы. Мы готовились к этому несколько лет и сегодня прекращаем пилотные закупки и переходим уже к плановому объему закупок", - рассказал Николай Андреев.

Интереснейшим глава Сбер А назвал соглашение, подписанное с компанией ЗАО "Москва-Макдональдс". На форуме компании обсудили возможности интеграции и взаимодействия не только в закупках. "Для Сбербанка и Сбер А это новый эксперимент, потому что это международные закупки, и удовлетворить требования "Макдональдса" с его высочайшими требованиями к закупочной деятельности очень важно для нас. Важно также, чтобы были довольны потребители закупаемых продуктов", - отметил Николай Андреев.