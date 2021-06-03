Система единых требований к продукции ЕАЭС появится в течение двух лет

Система уже в высокой степени готовности - 49 принятых технических регламентов закрывают более 85% взаимопоставляемой продукции, сказал министр. Эти регламенты касаются безопасности пищевой продукции, товаров легкой промышленности, машиностроения.
"Идет очень серьезная работа по оценке научно-технического уровня техрегламентов и их доработке в связи с этим. Нам очень важно, чтобы наши документы позволяли не только производить продукцию для внутренних рынков ЕАЭС. Нам очень важно, чтобы она могла идти на экспорт. Для этого уровень продукции должен соответствовать международным требованиям", - пояснил министр ЕЭК. Например, сейчас вносятся изменения в техрегламент о безопасности парфюмерно-косметической продукции.
Кроме того, Назаренко рассказал о тех изменениях, которые произойдут в техрегламентах по масложировой продукции, в частности, по пальмовому маслу. По оценке министра ЕЭК, эти требования можно будет внедрить к 2025 году. До этого предстоит серьезная доработка документов и адаптация производств под новые требования.
В интервью "Российской газете" Виктор Назаренко также коснулся вопроса о возможных способах проверки граждан третьих стран, которые ориентировочно уже в июле смогут приезжать в Евразийский союз. Пока идут обсуждения.
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