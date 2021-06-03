Система подготовки кадров должна кардинально измениться

Процесс диджитализации, продолжающаяся пандемия коронавируса нового типа СOVID-19 и возникающие в связи с этим глобальные изменения в мировой экономике меняют и структуру рынка труда. Об этом "РГ" рассказал генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

Роберт Наилевич, какие тенденции возникают в профессиональном образовании и подготовке? Можно ли предвидеть, какие навыки будут актуальны в ближайшее время?

Роберт Уразов: Говоря о том, какие навыки нужны в будущем и как цифровизация влияет на развитие отраслей, надо иметь в виду, что это тренд, который перешел от телекома и банков в реальные секторы экономики.

Это означает, что практически в любой профессии появляются цифровые навыки. И сама "цифра" перестает быть отдельной отраслью, она фактически является сквозной технологией. Поэтому мы не должны удивляться, что эти навыки есть и у повара, и у столяра, и у инженерного дизайнера, и, разумеется, у ученого. В первую очередь, это будет влиять на людей, которые цифровыми навыками не обладают, - практически на всех, кто работает.

Но, к сожалению, даже у студентов с этими навыками пока не все так гладко и хорошо. В основном система образования ориентирована на массовую подготовку программистов, тогда как сейчас необходимо двигаться в сторону внедрения цифровых технологий и всех цифровых решений в различные отрасли. И Ворлдскиллс Россия, проводя чемпионаты Digital Skills, фактически поддерживает эту тенденцию. У нас есть и роботизированная сварка, и цифровизация обычных процессов, и даже в традиционных рабочих компетенциях - например у поваров - появляются роботизированные блоки.

Какие навыки будут необходимы в будущем - вопрос сложный. Дело в том, что навыки будущего не концентрируются в какой-то одной точке, скорее всего, это различные навыки, которые предопределяют ту или иную технологию. Если один человек прокладывает обычный оптический кабель, а второй - такой же кабель, но при этом выстраивает квантовую систему, телекоммуникацию, то, на первый взгляд, их навыки и профессиональный портрет почти одинаковы. Но разница лишь в том, что у квантового телекомщика есть специфичные навыки, которых нет у обычного, и это определяет абсолютно другую технологию и другое качество сигнала. И в этом отношении навыки будущего, скорее, представляют собой некие "кубики", которые добавляются к вашей профессии и делают из вас профессионала абсолютно другого качества.

Второй момент связан с навыками надпредметными - так называемыми софт-скиллс. При увеличении объема информации критически важно умение человека как отбирать и осваивать новые навыки, так и работать с увеличивающимся объемом информации. Многие это называют критическим мышлением. Если смотреть на отдаленную перспективу, то цифровизация, которая является нарастающей волной, тоже будет меняться со следующей волной - переходом к другим типам технологий.

Наша команда провела в прошлом году большое международное исследование изменения профессиональных навыков. Если сейчас в мейнстриме цифровая волна, то следующей будет регенеративная волна - те навыки, которые связаны с устойчивым развитием технологии. Сейчас мы только начинаем говорить про карбоновый след, хотя Европа десятки лет уже говорила об этом. Но помимо карбонового следа большое количество различных процессов изменяет вектор развития планеты. Это и сокращение биоразнообразия, и влияние на почву. Те навыки, которые последуют за цифровыми, - это умение проектировать экономику, исходя не из максимизации производства и прибыли, а из умений. Это называют "зеленой" экономикой, но на самом деле это более широкое понятие - те навыки, которые позволят человечеству функционировать в гармонии с природой. Ведь на сегодня большинство экосистем находятся у критической "красной" черты. И если мы не научимся этому гармоничному сосуществованию, нас ждут еще более критические последствия, чем пандемия COVID-19.

С 2014 года Ворлдскиллс Россия занимается разработкой и апробацией блока Future Skills - перспективных профессий для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики. Некоторые эксперты считают, что государство напрасно старается выработать безупречный механизм прогноза запросов образования - это невозможно. Вместо этого надо иметь сеть эффективных институтов и лабораторий с парадоксальным правом "профессиональной ошибки". То есть нужно уметь совершать быстрые и "дешевые" ошибки - и только такой опыт подскажет путь трансформации образования. Является ли такой лабораторией Ворлдскиллс Россия?

Роберт Уразов: Инициатива Future Skills быстро перешла в конкретную проектную деятельность. В 2015 году про беспилотные летательные аппараты говорили лишь технические гики, а в Ворлдскиллс Россия уже существовала устойчивая система подготовки - не тех людей, которые умеют просто управлять дроном, а тех, которые могли предоставить весь спектр услуг, связанных с технологией на тот момент: от диагностики, эксплуатации, исправления ошибок до выполнения технических операций, которые уже можно было выполнять при помощи дрона. Это сканирование местности, виртуальное управление и многое другое. Сейчас, конечно, их значительно больше.

На тот момент не существовало ни таких образовательных, ни профессиональных стандартов. И можно говорить, что инициатива Future Skills внутри движения Ворлдскиллс Россия стала источником знаний и умений для новых образовательных программ, которые появились и в вузах, и в учреждениях среднего профессионального образования. Особенно для тех отраслей, в которых технология перешла из стартапов в массовое применение.

Что касается прогноза, то вот пример. Мы говорим про позицию инженера, но их тысячи видов! И если мы в контрольных цифрах приема или стандартах называем их всех просто инженерами, то это катастрофа: мы будем готовить профессионалов, которые на самом деле не нужны на рынке. И ставка на создание лабораторий, которые гибко смогут реагировать на изменения рынка труда, мне кажется вполне оправданной в среднесрочном горизонте. Всё, что нужно - это уметь очень быстро собрать стандарт, быстро адаптировать образовательные программы под конкретный заказ и отобрать наиболее перспективные технологии. Всё это мы сейчас делаем, например, в рамках национального проекта "Производительность труда", где учим компании использовать инструмент Ворлдскиллс - корпоративный центр опережающей подготовки - для очень быстрого обеспечения своего экономического роста кадрами. Ничего сложного в этом нет - технология понятная, и таких центров мы откроем в этом году 15. Соответственно, компании получат возможность эту технологию у себя внедрять.