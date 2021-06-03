В Бахрейне построят завод для производства вакцины "Спутник V"

В Королевстве Бахрейн будет построен фармацевтический завод по производству российской вакцины "Спутник V". Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat, суверенный фонд Королевства Бахрейн) и российская компания "Биннофарм Групп" (входит в АФК "Система"). Его продукция будет поставляться на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.
Подписание состоялось сегодня в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщили в РФПИ.
"В 2014 году РФПИ и Mumtalakat подписали соглашение о партнерстве для укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Mumtalakat автоматически соинвестирует с РФПИ во все проекты, при этом доходность соинвестиций превышает доходность мировых индексов", - говорится в сообщении фонда.
В рамках партнерства Фонды объединили усилия для борьбы с распространением коронавируса и намерены создать в Бахрейне производство "Спутника V" - первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Вакцина была одобрена в Королевстве в рамках процедуры ускоренной регистрации в феврале текущего года.
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