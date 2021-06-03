В ФНС рассказали, куда должны двигаться государственные сервисы

Государственные сервисы должны двигаться к "клиентоцентричности". Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
По мнению главы ФНС, формирование, например, системы управления государством и создание парламента - это концентрация воли народа доступными технологиями в то время. Однако текущая реальность диктует другие условия: государство должно быть гибким и оперативно реагировать на любые вызовы, уверен Егоров.
В то же время Егоров признал, что сам термин "клиент", пришедший из бизнес-сферы, воспринимается государством тяжело. "А вот когда мы говорим партнерские отношения или "человекоцентричные" отношения, нам становится проще друг с другом общаться. Потому что в нашей истории термин "клиент" давно имеет специфическое значение, если вспомнить переход из Советского союза в новую модель управления. Это говорит о том, что право будет, скорее всего, меняться. И вполне вероятно, что мы будем переходить на принципы, а не четко прописывание каждого отдельного функционала", - считает Егоров.
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