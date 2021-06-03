Генеральный прокурор Игорь Краснов в четверг прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где уже провел ряд встреч и заседаний, в том числе - международных.

Уже в пятницу он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума в сессии "Национальные цели развития: от задач к результатам". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, глава надзорного ведомства выступит с большим докладом на тему "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса".

Как отметили в надзорном ведомстве, сегодня органы прокуратуры внедряют новые формы и методы работы и продолжают наращивать усилия, направленные на снижение административного давления на бизнес. По прямому указанию Игоря Краснова усилия прокуроров сосредоточены на таких направлениях, как получение бизнесом гарантированных государством мер поддержки: субсидий, отсрочки по арендной плате, налоговых льгот. В том числе в рамках программ льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание публичных услуг, соблюдение моратория на проведение проверок, недопущение роста долгов перед бизнесом.

Активно применяется и такой уже успешно зарекомендовавший себя формат общения с предпринимательским сообществом, как личные приемы Генерального прокурора Игоря Краснова представителей предпринимательского сообщества. "Я поставил задачу прокурорам добиваться реального восстановления прав и законных интересов предпринимателей", - заявил в одну из таких встреч Генпрокурор.

Именно благодаря практике личных приемов был установлен на год запрет проверок малого бизнеса. Как раз для того, чтобы избежать давления на бизнес, Генпрокуратура еще в сентябре прошлого года инициировала этот вопрос.

С 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора

Предложение поддержало руководство страны, и после издания соответствующего постановления правительства из проекта сводного плана проверок на 2021 год было исключено около 60 тысяч малых предприятий. А всего из 488 тысяч предложенных плановых проверок была исключена каждая четвертая фирма.

При этом прокуроры нацелены на отмену в каждом случае результатов незаконно проведенных проверок. В прошлом году более 600 из них признаны незаконными. По постановлениям прокуроров около 3 тысяч виновных чиновников привлечено к административной ответственности. Также в Генпрокуратуре напомнили, что с 1 июля вступят в силу положения нового закона о государственном контроле.

Наряду с прочими нововведениями закон существенно расширяет арсенал видов контрольно-надзорных мероприятий между проверяющими и проверяемыми. В дополнение к "традиционным" проверкам и контрольным закупкам устанавливаются такие форматы "общения" инспектора и бизнесмена, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд. Но с 1 июля любой визит проверяющего к бизнесмену возможен только с согласия прокурора.

При этом вся система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будет введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.